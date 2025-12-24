當房價居高不下又遇上銀行限貸令，買房「看得到卻買不到」成了市場最無奈的現實。住展雜誌統計顯示，雙北市新成屋案因缺乏預售屋的付款緩衝，正面臨銷況「歹年冬」的嚴峻挑戰。
本篇重點摘要
根據住展雜誌彙整 2023 至 2025 年新成屋資訊，台北市大安區、士林區等精華地段雖仍有高單價個案，但銷況卻大不如前。住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，新成屋價碼比中古屋高，卻又沒有預售屋的付款優勢，遇上銀行貸款不易的陰霾，建商完工就得面對銷售壓力。
大安區「小坪數」成唯一出口！15 坪宅創破百萬單價
在冷市中，唯一能讓建商保命的產品正是「低總價小宅」。2025 年台北市新公開成屋單價最高案「安和自在」，單價雖達 160.8 萬元，但規劃僅 15.2 坪；新北市中和「冠德心禾匯」也僅 20 餘坪。這類產品因總價能控制在兩千多萬元，具備出租與轉手優勢，成為目前市場個案表現的關鍵。
結語：能控營造成本，控制不了推案市況
陳炳辰指出，先建後售雖能讓建商事先控制營造成本，免於爛尾風險，卻無法預見推案時的政策與限貸變數。接下來松江南京、北大特區等地仍有成屋新案，但在價量難明的環境下，建商也只能硬著頭皮公開銷售，銷況將高度視銀行限貸令與買氣信心而定。
資料來源：住展雜誌
我是廣告 請繼續往下閱讀
- 限貸令衝擊：新成屋案因無預售屋的分期付款優勢，受銀行放貸保守打擊最深。
- 創價趨勢止步：雙北最高單價案多呈現修正，台北市大安區頂尖個案單價已見回落。
- 建商保命符：為了突圍，建商轉推 「小坪數小宅」 壓低總價，成為冷市中唯一有銷量的出口。
- 實力建商領頭：活躍於成屋市場的多為首鋼、冠德、江陵等資產雄厚建商，靠品牌力保值。
根據住展雜誌彙整 2023 至 2025 年新成屋資訊，台北市大安區、士林區等精華地段雖仍有高單價個案，但銷況卻大不如前。住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，新成屋價碼比中古屋高，卻又沒有預售屋的付款優勢，遇上銀行貸款不易的陰霾，建商完工就得面對銷售壓力。
在冷市中，唯一能讓建商保命的產品正是「低總價小宅」。2025 年台北市新公開成屋單價最高案「安和自在」，單價雖達 160.8 萬元，但規劃僅 15.2 坪；新北市中和「冠德心禾匯」也僅 20 餘坪。這類產品因總價能控制在兩千多萬元，具備出租與轉手優勢，成為目前市場個案表現的關鍵。
結語：能控營造成本，控制不了推案市況
陳炳辰指出，先建後售雖能讓建商事先控制營造成本，免於爛尾風險，卻無法預見推案時的政策與限貸變數。接下來松江南京、北大特區等地仍有成屋新案，但在價量難明的環境下，建商也只能硬著頭皮公開銷售，銷況將高度視銀行限貸令與買氣信心而定。
資料來源：住展雜誌