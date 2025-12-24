東騰機構創立30年來，以日系職人哲學，運用格柵、石材、或陶燒特殊建材，在風、光、石、水、綠元素的布局中，打磨出無數棟充滿日式手作質感的建築，「東騰的房子蓋到哪，美學地景就在哪」的品牌特色，吸引無數粉絲追捧。
近期在有「板南線鴻海站」之稱的頂埔站運校重劃區，東騰再度攜手「東騰界」、「東騰藏」建築師趙奕翔，以日本「幽玄」美學為底蘊，借「迴東騰」基地縱深的特性，塑造出迴游式的日式水景廊道庭園、沉浸身心的茶屋，描述出一種神秘、安静的美感體驗。
土城運校重劃區內出現不少動輒好幾百戶、坪數大小參差的大雜院式社區，凸顯出「迴東騰」88戶純住精質社區的獨特魅力。建案規劃三種格局樣式，25~27坪2房雙衛產品，以川字格局和安置在內側的餐廚空間，將2房客廳與臥室的採光面極致放大。31坪2+1房與36坪大玄關3+1房，完美間隔動與靜、情感交流與獨處隱私的生活領域。
「迴東騰」公設空間從迎賓廳、開放式沙發空間、兩間隱蔽的閱讀包廂，到藏身庭園在水瀑樹影扶疏間的冥想密所，依次從公、私、隱、密四個不同層次遞進，體現日本文學界唯美派大師谷崎潤一郎，在《陰翳禮贊》說的「美，不存在於物體之中，而存在於物與物產生的陰翳的波紋和明暗之中。」
東騰機構主張建築適地而生、因時而變的「適地學」規劃思維，根據每塊土地的位置，為土地量身打造更適合的外觀及規劃，從忠誠路「東騰天母」、建國北路「東騰千里」、吉林路名人巷「序東騰」、新生北路海關社區「陶東騰」、民權西路站靜巷「東騰界」、昆陽站水景大宅「映東騰」、北投地標「東騰越」，不僅每次出手就是台北豪宅、名宅美學地景，也成功與城市肌理和生活脈絡融合，在北投如暖玉、在城區顯風格、在天母藏富、在水岸飄渺的各式美感。
「迴東騰」則著眼板南線快節奏、高張力的科技金融產業、百貨時尚商圈與國際門戶特性，在鴻海科技園區旁打造慢生活社區，讓人在終點站頂埔回社區的7-10分鐘歸家路程，像從京都熱鬧的祇園轉進靜穆的石塀小路秘境，走進由質樸陶磚鋪面的黑橙配色量體，迴東騰也回到自己。
地址：新北市土城區福寧街38號旁(迴東騰接待中心)
網址：https://back-to-dongteng.pyct.com.tw
電話：02-2268-3688
