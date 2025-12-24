我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邱宇辰（中）客座張景嵐（右一）、游沛宸Yuyu的Podcast節目。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

張景嵐攜手人類圖畫館館長游沛宸Yuyu合作主持全新Podcast節目《好丫》持續熱播，本週邀來主演BL劇《關於未知的我們》而爆紅的邱宇辰擔任來賓暢聊，談及未來的結婚對象，邱宇辰開出條件，必須無條件支持他做想做的事，以及相處起來舒服、快樂的人，老友張景嵐聽了說：「你需要被一個善解人意的人追！」35歲邱宇辰目前未婚，被問到理想對象，他答覆：「需要無條件支持我做我想做的事情，我就會想跟他長期走下去，30歲以前想要變成對方想要的樣子，現在要找比較可以舒服相處、快樂就好。」與他有10幾年交情的張景嵐，公開為邱宇辰開出徵友條件：「你需要被一個善解人意、情緒穩定的人追！」他則大方搭腔：「歡迎！」邱宇辰今年邁入出道第20年，從綜藝節目年僅15歲的小鮮肉入行，他回憶：「像是一半的楚門世界的感覺，所有生活、言行舉止，在中學之後就被看著直到現在，當時沒有辦法調適，只能接受，所以產生憤恨不平，一直被逼迫著長大、進入社會學習禮貌，一切都還懵懵懂懂。」這一路載浮載沉的過程，也讓邱宇辰變得患得患失，更一度想去餐廳打工，他感謝當年的自己：「心疼自己那時候的堅強，很堅持在做可能沒有未來的事，不知道做什麼只能持續做，不知道終點在哪，原來以前的堅持總有一天一定會有特別的人出現，看到你都是為了此時此刻的現在，很謝謝小時候的我，一股傻勁地往前衝。」為此，邱宇辰也曾經陷入嚴重的情緒低潮，透過心靈課程來尋找自己走出來。從自我否定到如今一切泰然，邱宇辰懂得與自己相處，「改變開始嘉許自己，我比較可以享受任何當下，自然坦然面對一切。」而最大轉捩點在於當時毫無退路的情況，BL劇的邀約出現，他只能「零選擇」接下演出：「BL角色很像那時候的我，他的經歷我有同感，看故事的時候就一直哭 ，把這機會當作是放手一搏！」而人際關係相處上，邱宇辰也有所體悟：「我以前是毫無保留的付出型，現在懂得還是要保護自己，不要一次梭哈。」邱宇辰相當孝順，原來從小就是被奶奶照顧長大，奶奶看到孫子在電視上演戲、有了成就，去菜市場買菜時還會與大家分享，如今奶奶已經到天堂，邱宇辰至今仍相當感念，「奶奶過世之後雖然很痛苦，但內心浮現謝謝、感謝（奶奶）養育之恩，這麼疼我，告訴我要去成為好的人，她的教誨一直在我心中，想給她看到很不錯的獎項！」他把跟奶奶的合照帶在身上，只要遇到低潮、想念就會看看照片為自己打氣。