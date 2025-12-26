我是廣告 請繼續往下閱讀

1.柯文哲京華城、政治獻金案遭求刑28年6月

▲前民眾黨主席柯文哲為京華城案、政治獻金案出庭辯論，全案預計明（2026年）3月26日宣判。（圖／記者吳翊緁攝2025.12.15）

2.台中新光三越氣爆案

▲台中新光三越2月13日發生嚴重氣爆意外，造成多人傷亡，爆炸後的殘骸甚至覆蓋3個車道。（圖／台中市消防局提供）

3.三峽余文正衝撞車禍4死11傷

▲ 三峽78歲老翁余文正駕車暴衝意外釀成3死悲劇，另余文正因傷重搶救12天後宣告不治。（圖／警方提供）

4.太子集團跨國洗錢

▲太子集團在台設立重要據點，台北地檢署持續調查當中。（圖／調查局提供）

5.張文北捷、中山商圈隨機殺人4死

▲台北捷運台北車站及中山站、誠品南西店外19日晚間發生無差別隨機砍人攻擊事件，包含嫌犯張文在內已造成4人死亡。（圖／記者葉政勳攝2025.12.19）

2025年即將劃下句點，當社會準備迎接嶄新一年、點亮歡慶與希望的同時。回望這一年，卻也留下無數令人沉痛、不捨的瞬間。從重大社會事件到奪走生命的悲劇，數起重大案件震驚全台。有人失去摯愛，有人再也等不到回家的那一天。，帶您重新檢視這些曾撼動社會的關鍵事件：前民眾黨主席柯文哲遭指控任職台北市長期間，圖利京華城獲得121億元容積獎勵，使容積率從560%提升至840%，涉嫌違背職務收受賄賂、圖利罪；另指控柯文哲2024年參與總統大選時，其申報之政治獻金與實情不符，涉嫌公益侵占罪、背信罪，案經去（2024年）底台北地檢署起訴後，柯文哲遭到求刑28年6月遭到羈押禁見，直至9月8日以7000萬元交保重獲自由身。台北地院仍在密集審理中，全案一審預計明年（2026年）3月26日宣判。位於台中市西屯區的新光三越百貨中港店，2月13日11時33分於11至12樓的美食街發生氣爆意外，爆炸當下威力相當大，玻璃、建物外牆被瞬間炸飛散落一地，波及路過民眾。而這起意外也造成5人死亡，分別為2名百貨公司樓管以及3名路過被砸中的澳門籍遊客。經檢警調查後發現，百貨公司於施工期間瓦斯總開關未關閉，導致管線內蓄積瓦斯氣體，於施工當天不慎致主幹管線斷裂加上砂輪機火花，最終釀成氣爆意外。在氣爆發生後，新光三越遭裁罰150萬元並勒令停業，於9月底恢復營運；另相關人員涉過失致死罪部分仍在調查中。78歲的老翁余文正5月19日16時04分於新北市三峽區欲左轉時，不慎擦撞分隔島先撞擊後方車輛，而後左轉國成街在短短8秒的時間，於北大國小前路口未減速撞擊40歲洪姓女機車騎士。由於當時正值放學時間，不少學童正在過馬路，其中，兩名就讀三峽國中的七年級女學生也遭到衝撞身亡。而余文正送因重傷陷入昏迷，搶救12天後宣告不治，這起事件一共造成4死11傷，也讓外界重新審視高齡駕駛議題。跨國大型犯罪集團「太子集團」其創辦人陳志等人遭到美國司法機關以依電信詐欺、洗錢等罪嫌起訴，遭美方查扣一共4400億資產。而同為太子集團重要據點之一的台灣，不僅在台成立多間公司，甚至將黑錢洗進台灣購買豪宅、名車。檢警11月4日兵分多路於台北市、新北市等地區拘提25人到案，並查扣價值45億元左右的資產，更爆出太子集團以「香港博高公司」名義，購入4艘價值超過10億元的豪華遊艇，長期停靠在基隆漁港內。另停放在台北市大安區「和平大苑」豪宅地下室的名車，預計於明年1月底、2月初強制拍賣。27歲張文12月19日17時23分至北捷台北車站丟擲煙霧彈，一旁57歲余家昶見狀後上前制止，遭到張文持長刀揮砍身亡。張文犯案後多次變裝，從中山地下街先返回旅館後再至中山商圈犯案，於大馬路中央再度丟擲煙霧彈，而後朝37歲蕭姓騎士脖子猛砍，再衝到誠品南西砍另名37歲王姓男子後，在警方圍捕下於頂樓墜樓身亡，含嫌犯在內一共造成4人身亡。