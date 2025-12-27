買房是人生大事，但若挑錯格局，恐怕不僅賠了財運，連健康也會賠進去。房產專家 Sway 與林口長庚醫院毒物科護理師譚敦慈，在電視節目《小宇宙大爆發》中同台現身，從「風水心理學」與「居家防毒」雙管齊下，解析哪些是絕對不能碰的「爛房格局」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍重點摘要

  • 五大貧窮格局： 中宮水火、開門見灶/廁、水火沖頭、穿堂煞、大梁壓頂。
  • 穿堂煞危機： 氣場不穩影響決策力與財富，卻是現代建案主流格局。
  • 三招科學化解： 透過加裝窗戶、調整隔間牆、或增設玄關收納櫃阻絕氣流。
  • 玄關防疫防線： 進屋即更換衣物隔絕 PM2.5，視玄關為居家護城河。
  • 健康防護建議： 遠離過度裝潢之甲醛危機，浴室洗澡後先沖冷水降溫。
▲「開門見灶」是居家風水大忌，象徵財庫外露。（圖／AI生成）
▲「開門見灶」是居家風水大忌，象徵財庫外露。（圖／AI生成）
五大貧窮格局：中宮水火、穿堂煞最傷財

Sway 在節目中列舉了五大「越住越窮」，甚至影響健康的爛格局。包含「廁所在房屋正中央（中宮水火）」，因無法通風，異味與濕氣會擴散至全屋，直接影響呼吸道健康。其次，「開門見灶」與「開門見廁」也被視為大忌，前者象徵財庫外露，後者則讓穢氣直衝門口。

第三是「廁所正對床頭」或是「床頭靠著瓦斯爐的『火火沖頭』」，都會因噪音與濕氣、熱度干擾睡眠，導致居住者精神衰弱。第四則是「穿堂煞」產生的強風感會使室內氣場不穩，心理缺乏安全感，進而影響決策力與財富累積。但他說，這卻是目前五大建商的主流格局。

最後，Sway也提醒要注意「壓梁」問題，如果房間裡有大梁，人睡在其下影響很大。Sway表示，他詢問過風水老師，老師解答就算做天花板把梁包起來也無解，因為高度變矮、壓迫感重，加上鋼筋磁場干擾，會讓人睡不好而影響健康。 

▲「穿堂煞」產生的強風感會使室內氣場不穩，心理缺乏安全感，進而影響決策力與財富累積。（圖／AI生成）
▲「穿堂煞」產生的強風感會使室內氣場不穩，心理缺乏安全感，進而影響決策力與財富累積。（圖／AI生成）
專家教三招化解穿堂煞

穿堂煞怎麼化解？小寶優居建議三招化解，一可「加裝窗戶」，讓進入大門的空氣能隨不同窗戶流動，而非一進便流出。二「調整格局」，直接增設隔間牆，避免氣流從大門或前窗進入後直接從後門、後窗流出。三則是「在玄關處增設屏風或收納櫃」，一方面阻擋氣流不直接穿越過去，一方面還能增加玄關收納機能，例如外出時會使用到的物品，可在玄關處分門別類收納。

譚敦慈的無毒心法：玄關是防線、遠離甲醛

毒物科專家譚敦慈則從健康層面補充，好房子的首要條件是「乾淨與通風」。她強調，玄關應視為居家的「防疫護城河」，返家後應立即更換衣物，避免將室外 PM2.5 帶入室內。針對台灣潮濕氣候，她建議洗完澡後應先用冷水沖洗浴室牆壁降溫，並搭配除濕機保持乾燥，防止黴菌滋生引發過敏。

譚敦慈更提醒，許多人追求奢華，但「過度裝潢」反而會帶來致癌的甲醛危機。她主張「輕裝潢」與「極簡生活」，減少不必要的裝潢與雜物囤積，才能真正降低過敏原。

▲網友發現大家買房愈不愈不管廁所有沒有開窗，點出有臭味、易發霉2大缺點，但內行分享只要裝換氣暖風機，根本沒差。（示意圖／信義居家、至文室內裝修有限公司）
▲譚敦慈建議，洗完澡後應先用冷水沖洗浴室牆壁降溫，並搭配除濕機保持乾燥，防止黴菌滋生引發過敏。（示意圖／信義居家、至文室內裝修有限公司）
專家共識：通風採光才是真豪宅

Sway 在節目最後提醒民眾，買房除看格局，更要觀察管委會的素質與鄰居的維護狀況。兩位專家一致認為，最好的風水其實就是「採光好、通風佳、乾淨整齊」。一個能讓人放鬆、呼吸順暢的居住空間，自然能聚財、保健康，呼籲民眾在挑選新家時，應回歸居住本質，切勿被華麗的公設或話術所蒙蔽。

資料來源：小宇宙大爆發小寶優居

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
相關新聞

2026買房避雷！帥過頭：這種房別碰、比海砂屋可怕　投資客都不買

25歲「爸媽贊助200萬」問該買房嗎？代銷業揭真相：業內都很早買

比除濕機強！ 浴室暖風機一招完勝：免倒水不發霉、24h電費銅板價

浴室廚房水管塞住！別用小蘇打加醋　資深水電師傅：1招快又有效