▲禾浩辰曾與鬼鬼吳映潔傳出緋聞，今宣布與女友吳品潔求婚成功。（圖／禾浩辰 Bruce FB）

男星禾浩辰2023年認愛女星吳品潔，兩人僅僅交往約2個月就選擇公開，不時會在社群放閃，感情相當穩定。今（24）日是聖誕夜，稍早禾浩辰無預警在社群上宣布求婚成功，單膝下跪並曬出鑽戒寫道：「SHE SAID YES。」消息一出引發網友祝福。禾浩辰今日在社群上宣布喜訊，單膝下跪向女友吳品潔求婚成功，甜蜜寫著：「SHE SAID YES。」而禾浩辰也在文中透露，自己將戒指和藏在襪子中，行為相當可愛，貼文曝光後引來許多網友留言恭喜：「戒指也太會藏了吧」、「從你有念大學嗎看你們到現在，真的大恭喜」、「要幸福長久」、「我今天失戀了」，藝人好友威廉也留言敲碗：「快點加入爸爸的行列！」禾浩辰因導演九把刀知名電影《等一個人咖啡》出道，陸續演出不少電視劇，像是《美好年代》、《你有念大學嗎？》、《未來媽媽》，他過去曾與鬼鬼（吳映潔）緋聞傳了長達4年，不過兩人始終解釋兩人只是朋友。2年前，禾浩辰親口認愛因合作電視劇《你有念大學嗎？》再續情緣的吳品潔，兩人僅交往約2個月就公開戀情，禾浩辰坦言因為吳品潔溫柔、樂觀又讓人自在，讓他動心，墜入愛河。吳品潔則透露自己的理想型是禾浩辰，露出小女孩般的笑容說：「因為他包包裡隨時有帶東西吃！」