▲鬼鬼曾跟禾浩辰緋聞傳了4年，但雙方都堅稱只是好朋友。（圖／記者朱永強攝影）

35歲藝人禾浩辰2023年認愛女星吳品潔，之後更是不時在社群放閃，讓大家都被甜翻。而今（24）日迎來聖誕夜，禾浩辰驚喜宣布求婚成功的好消息，粉絲也紛紛獻上祝福。而回顧禾浩辰過去情史，他曾與鬼鬼（吳映潔）傳了4年緋聞，但都未曾認愛，只互相堅稱是「好朋友」，不過卻與吳品潔交往約2個月就選擇公開，對此，禾浩辰也曾坦言對方的溫柔、樂觀又讓人自在的特質，讓他動了心。禾浩辰與吳品潔因合作2019年的電視劇《你有念大學嗎？》結緣，但在戲劇結束後，禾浩辰與劇組依然保持聯絡，直到吳品潔和朋友想學潛水，向禾浩辰打聽教練，兩人才開始有了更深的交流。禾浩辰也分享，彼此聊天頻繁後，發現吳品潔溫柔、樂觀又讓人自在，這些特質漸漸讓他動心。吳品潔也受到男友影響，考取水肺潛水證照，有了共同興趣。而在2023年8月，禾浩辰與吳品潔被拍到出入同住處，因而爆出戀情，雙方透過經紀人火速大方認愛。禾浩辰也在同年9月受訪時，坦承已與吳品潔交往2個月，正處於熱戀的甜蜜期。而兩人公開後愛的高調，不時在社群放閃，禾浩辰還在去年34歲生日時，曬出吳品潔獻吻的剪影，直接把粉絲們甜翻，而今日宣布求婚成功的好消息，也讓大家都紛紛獻上祝福。不過禾浩辰在認愛吳品潔前，與另一位女星鬼鬼傳了4年緋聞。據悉，兩人的緋聞始於2018年合作的電影《比悲傷更悲傷的故事》，禾浩辰與鬼鬼因該片結緣後，被拍到日本同遊、穿同款衣物等親密互動，加上在《閨蜜的完美旅行》節目中的甜蜜互動，更是讓外界猜測不斷，但雙方始終以「好朋友」稱呼對方，禾浩辰還在2020年底說過，如果結婚才會公開。兩人緋聞就這樣傳了約4年左右，期間鬼鬼還透露過，談感情就算只是曖昧沒結果，也會讓她心情低落。不料沒多久，禾浩辰就認愛吳品潔，緋聞才因此告一段落。不過今年初，鬼鬼宣布未婚當媽後，禾浩辰也曾被網友懷疑是否是生父，但他親自出面否認闢謠，讓這段長達多年的緋聞，正式劃下句點。