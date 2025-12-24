聖誕節前夕，演藝圈傳來喜訊，35歲禾浩辰今（24）日發文宣布向小3歲女友吳品潔求婚成功，有趣的是，他除了分享下跪求婚的現場照，還附上一張把鑽戒藏在腳上襪子裡的照片，讓網友笑虧：「你贏了」、「很用心內」、「也太明顯了吧！」
禾浩辰宣告喜訊同時，公開向吳品潔跪地求婚及女方手戴鑽戒的合照，另一張則特別秀出，他求婚時先把戒指藏在白色高筒襪中的趣味照，照片中，可見禾浩辰的襪子出現一大塊方形凸出物，原來就是裝婚戒的小盒子，他寫下：「藏戒指的好地方。」
合演偶像劇結下良緣 聖誕夜公開求婚喜訊
吳品潔和禾浩辰合作偶像劇《你有念大學嗎？》結緣，兩人僅在一起2個月，於2023年8月公開戀情，此後不時對外界放閃光，小倆口終於在交往2年半後，選在今天聖誕夜公布求婚成功的喜訊，照片中，禾浩辰單膝下跪、緊牽女生的手，吳品潔則拿著花束露出欣喜的笑容。
禾浩辰在配文簡短寫著：「She said yes.」消息曝光後，星友蔡昌憲、巫建和、張立昂、楊千霈、鄭茵聲、黃宏軒、威廉、王陽明及新婚的李玉璽，以及大批粉絲都留言獻上祝福。
資料來源：禾浩辰 Bruce臉書
