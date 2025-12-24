你心目中的聖誕甜點是什麼呢？中國最近出現「奶油蘋果糖」風潮，許多店家推出裹著厚厚糖衣的紅色蘋果，搭配鮮奶油，很有聖誕氛圍，瞬間搶攻社群媒體版面。不過有營養師表示，1顆蘋果糖熱量約300到400大卡，等於3碗飯，另外有三大族群的人最好別吃。
奶油蘋果糖聖誕節超應景 掀起排隊潮
根據中國媒體報導，聖誕節將至，各地小攤販、餐廳、聖誕市集等，都可以看到販賣奶油蘋果糖的身影，平均1顆約人民幣10元（約新台幣44元），紅紅的糖衣包裹著蘋果，加上白色奶油、巧克力米、餅乾之類的裝飾，裝蘋果糖的杯子再綁上緞帶，看起來非常有聖誕節氛圍。
奶油蘋果糖紅白色外觀，跟聖誕節非常搭配，拍照起來也很搶眼，許多民眾紛紛拍照PO上網分享，掀起奶油蘋果糖熱潮，部分店家甚至出現半小時以上的的排隊現象。
營養師建議 三大族群最好別吃
不過南京市第一醫院臨床營養科副主任戴春表示，1顆奶油蘋果糖的熱量就高達300到400大卡，大約是3碗飯（每碗150克）的熱量，只要吃1顆，就要慢跑或快走1小時才能消耗掉。有網友表示「真的是甜蜜負擔」，也有人認為，一年就這個時候會吃，吃1顆應景也沒關係。
戴春也提醒，三大族群要特別注意，最好不要吃奶油蘋果糖，一是有糖尿病、高血脂等代謝疾病的人，糖衣加上奶油容易導致血糖飆升；二是消化系統較弱的老人、兒童等，奶油、糖很可能引發腹脹、胃酸倒流或是拉肚子；最後是在控管體重的人，1顆蘋果糖就占了一天熱量的15％～20％，吃了之後一天的熱量很容易超標。
資料來源：中國媒體
