《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家整理目前已曝光5大禮物，眾人公認最大獎「巨霸巧克力波士頓派」好吃不死甜，簡直被壽司耽誤的甜點店。

▲爭鮮迴轉壽司開賣「聖誕驚喜盲盒」。（圖／讀者提供）

餐點

贈品

網友公認禮物最大獎是「巨霸巧克力波士頓派」，稱讚「巧克力好吃不死甜」、「很驚喜很柔棉綿好吃，不是很甜，是剛剛好微甜那種味道」

▲爭鮮聖誕盲盒最大獎公認是「巨霸巧克力波士頓派」好吃不死甜。（圖／讀者提供）

不少朝聖過的網友都拍影片分享，笑說「開到鮪魚菜瓜布會生氣，但是好好玩」，釣出店員表示：「我在裡面工作看到客人開盲盒真的感覺超好玩」。