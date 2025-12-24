爭鮮餐飲出新招！爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS推出「聖誕驚喜盲盒」，30元一盤抽到鮪魚生魚片菜瓜布等搞笑禮物爆紅，爭鮮表示：「每天約有2萬個以上銷售量」，官方證實「開賣以來，來客成長20%以上」。《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家整理目前已曝光5大禮物，眾人公認最大獎「巨霸巧克力波士頓派」好吃不死甜，簡直被壽司耽誤的甜點店。活動只剩倒數5天，大家衝一波朝聖吧。
爭鮮「聖誕盲盒」爆紅！官方證實：日賣2萬個、來客成長20％
聖誕節快樂Merry Christmas！爭鮮餐飲首度嘗試互動式餐飲體驗，2025年推出「聖誕驚喜盲盒」，一盤30元抽獎隨機禮物菜色！不少粉絲朝聖開箱，抽到菜單上沒有的爭鮮鮪魚生魚片造型菜瓜布、爭鮮鮭魚罐頭造型濕紙巾等搞笑禮物，掀起Threads友自嘲「盲盒癮犯了」，迴響熱烈。
稱讚禮物「可愛慘了」大爆紅；有網友一次抽到4個菜瓜布，還搞笑表示：「一個刷碗、一個刷檯面、一個刷馬桶、一個刷洗手槽」，乾脆拿來當交換禮物。
《NOWNEWS今日新聞》求證業者，爭鮮表示：「目前每天約有2萬個以上銷售量」，官方證實「開賣以來，來客成長20%以上」。透露這次活動吸引很多年輕人，顧客會不斷抽獎，直到抽到想要的為止；對於菜瓜布覺得好笑無厘頭，不少人認為抽到吃的都算超值又好吃。
聖誕盲盒5大禮物曝光！眾人公認「最大獎」好吃：被壽司耽誤
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家收集到，目前爭鮮聖誕盲盒已曝光5大禮物清單：
餐點
1、巨霸巧克力波士頓派（以票券跟人員兌換）
2、蝦趴星沙拉
3、星芒黑糖糰
贈品
4、爭鮮鮭魚罐頭造型濕紙巾（以票券跟人員兌換）
5、爭鮮鮪魚生魚片造型菜瓜布（以票券跟人員兌換）
現在爭鮮聖誕盲盒活動來到第三天，網友公認禮物最大獎是「巨霸巧克力波士頓派」，稱讚「巧克力好吃不死甜」、「很驚喜很柔棉綿好吃，不是很甜，是剛剛好微甜那種味道」，還有人得意「連抽到兩個蛋糕，店員都稱讚運氣好」。
爭鮮「聖誕盲盒」越罵越紅！活動倒數5天快衝
其實活動開跑最初，有網友在臉書粉專下抱怨餐廳根本是「詐騙集團」、怒喊「一點驚喜都沒有，是驚嚇好嗎？」直呼「沒有等值的感覺」，讓人以為踩雷。
沒想到開賣才第三天，網路評價大翻轉，不少朝聖過的網友都拍影片分享，笑說「開到鮪魚菜瓜布會生氣，但是好好玩」，釣出店員表示：「我在裡面工作看到客人開盲盒真的感覺超好玩」。
爭鮮聖誕盲盒活動只到12月28日，距今倒數5天，尤其明天迎來聖誕節，想試試手氣的朋友，建議提早出門或先訂位。
另外，台灣藏壽司新年聯名「三麗鷗家族」，打造15款扭蛋有達摩鮮度君吊飾、閃亮和服磁鐵及大頭御守吊飾，12月26日開搶；還首次推出聯名餐點「酷洛米濃醇巧克力布朗尼莓莓果凍聖代」送限量盲袋Sa
nrio characters閃卡；周邊商品還有滿額加價購三麗鷗家族不鏽鋼手提吸管杯及H ello Kitty、酷洛米兩用玩偶頸枕，14間限定店鋪滿額贈束口 便當袋；全台5家限定佈置主題店。
資料來源：爭鮮餐飲、Threads、藏壽司
