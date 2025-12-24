我是廣告 請繼續往下閱讀

美國第三季經濟數據優於預期，市場整體情緒轉為樂觀，在科技股領漲之下，美股四大指數週二全數走高，標普500指數再創歷史新高，帶動台北股市今（24）日開盤上漲73.14點、來到28383.61點，不過明日即將放假，節前觀望氣氛湧現，導致指數收斂，終場上漲61.51點或0.22%，收在28371.98點，日K結束連4紅，成交量為4290.37億元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.45點、來到268.21點，盤中表現相對大盤強勁，終場上漲1.99點或0.74%，收在269.75點，日K連4紅，成交量為1492.5億元。今日個股成交量排行榜前五名為：台新新光金、華邦電、力積電、華新、富喬；個股成交值排行榜前五名為：華邦電、南亞科、台積電、群聯、華新光。權值股後半場表現相對疲軟，權王台積電以1495元開出，盤中一度衝至1500元，不過隨後遇到獲利了結賣壓，午盤數度翻黑，終場上漲5元或0.34%，收在1495元，挹注大盤指數就有39點；鴻海開高走低，終場收在平盤價224元。不過今日資金持續聚焦在記憶體族群，南亞科上漲逾7%，華邦電上漲逾5%，力積電上漲逾3%，旺宏上漲逾1%；連帶模組廠同步走高，凌航、威剛、群聯攻上漲停板，十銓上漲逾6%，商丞上漲逾5%，品安上漲逾4%，廣穎、宇瞻上漲逾3%。PCB族群也持續走強，榮科上漲逾8%，台燿上漲逾6%，新復興上漲逾5%，台郡、台光電上漲逾4%，富喬、金居、健鼎上漲逾3%，尖點、金像電上漲逾2%。此外，營建股也持續走高，工信上漲逾8%，永信建、聯上上漲逾6%，寶徠上漲逾4%，日勝生、京城上漲逾3%，愛山林、達麗、長虹、華固、宏璟、華友聯上漲逾2%。不過也有族群逆勢走低，生技族群賣壓最重，類股指數下跌逾1%，健亞下跌逾6%，禾榮科下跌逾4%，晉弘、泰福-KY、長興、大研生醫、漢達下跌逾3%，國邑*、北極星藥業-KY、康霈*下跌逾2%。