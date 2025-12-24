我是廣告 請繼續往下閱讀

高市地政局表示，依據平均地權條例規定，公告土地現值每年1月1日公告、公告地價每二年辦理一次，高雄市115年公告土地現值平均調幅1.21%、公告地價平均調幅4.32%。今年經濟成長主要集中於高科技產業，傳統產業與不動產市場表現相對疲弱，尤其受央行信用管制政策影響，本市不動產交易量年減約27%，但在臺積電設廠、半導體S廊帶及重大建設帶動下，土地價格仍呈現微幅上漲。地政局表示，115年公告土地現值及公告地價，經地價及標準地價評議委員會衡量各項因素、市場發展及民眾地價稅負擔能力後，於114年12月22日評議通過。公告現值主要調整在市地重劃、區段徵收及軌道建設等新開發完成或重大建設周邊地區，適度反映開發成果；另公告地價則是考量公告土地現值、前次公告地價、地方財政需要、社會經濟狀況及民眾地價稅負擔能力等因素，全面檢討各地價區段間價格均衡性。高雄市115年最高地價區段由大遠百百貨公司連續第13年蟬聯地王，現值為每平方公尺59萬元(每坪約195萬元)，次高地價區段位於巨蛋商圈博愛二路，現值為每平方公尺54.5萬元(每坪約180.2萬元)。地政局長陳冠福表示，民眾可於115年1月1日起透過網站或洽本市各地政事務所查詢最新一期公告土地現值及公告地價，並自1月2日至2月2日間按公告地價80%至120%以內申報地價，私有土地若以公告地價80%為申報地價者，可免申報。