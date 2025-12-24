我是廣告 請繼續往下閱讀

▲4名黑衣惡煞衝進火鍋店內持刀械對王男猛砍，而後徒步、乘車分頭逃逸。（圖／翻攝畫面）

新北市永和區22日21時17分發生一起驚悚砍人案件，一名33歲王姓男子當時前往位於保福路二段的一間麻辣鍋店用餐。怎料，用餐到一半突遭到4名男子持棍棒毆打，而後持刀砍傷王男，導致王男當場血流不止。警方獲報到場後，立即調閱監視器逮人，陸續將涉案4人逮捕到案，另發現王姓主嫌身上背有8條詐欺通緝，全案依殺人未遂、妨害秩序罪嫌移送新北地檢署偵辦。據了解，這名王姓男子疑似和另一名王姓主嫌有債務相關糾紛恩怨，於22日21時17分至永和區保福路二段的一間麻辣鍋店用餐時，突遭到4名不明男子闖入店內砸店，並持刀械及球棒等朝王男攻擊，於犯案後隨即以步行、乘車等方式分頭逃離現場。而被砍的王男受有手臂、腿部多處刀傷，緊急送往雙和醫院急救，目前生命跡象穩定。警方獲報後，由刑大偵五隊、偵六隊、永和分局偵查隊及新生所共組專案小組，擴大調閱監視器追查，掌握嫌犯車輛並以車追人，於19時許在淡水區逮捕27歲的主嫌王姓男子，發現其身上有8條詐欺通緝。後續於凌晨3時許逮捕共犯李姓男子等3人，其到案供稱作案刀具已丟棄河堤，起獲球棒1支。詳細事發原因還有待進一步調查釐清。