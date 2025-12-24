我是廣告 請繼續往下閱讀

DDR4供不應求，根據DIGITIMES報導，傳出韓國記憶體大廠三星本季放緩原本規畫的DDR4減產節奏，並在2026年第1季與特定客戶洽談長期供貨合約，且合約條款將採「不得取消、不得退貨、不得更改」的NCNR形式。供應鏈解讀，NCNR（Non-Cancellable、Non-Returnable）常出現在客戶預期長期拿不到貨，且市場價格可能走高，供應商為換取更可控的產能調度與穩定出貨，會要求把價格、數量等條件談定，一旦簽署並鎖價，將降低後續價格波動對採購成本的衝擊，不過，客戶若違約可能衍生賠償風險。傳出近期已有部分業者與三星討論DDR4 16Gb的NCNR合約細節，不過三星雖可能短期放慢部分DDR4退場速度，但釋出的產能並非重新架設新線，而是對部分尚未拆除的舊產線先暫緩拆除，且長約多半至少綁定一年。三星原自2025年上半年起已著手大幅減產DDR4，逐步把產能挪往DDR5與HBM，但由於市場供不應求，DDR4報價反而超車同規格DDR5，三星因此短期減產。不過三星DDR4產能，供貨預計集中給伺服器應用業者，消費性需求業者想簽NCNR難上加難。在供給仍偏緊的結構下，市場普遍認為即便三星短期釋出部分DDR4產能，仍難實質緩解2026年的供不應求格局，價格續強、供應吃緊的狀態恐怕還會延續。