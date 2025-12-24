我是廣告 請繼續往下閱讀

故宮今年達到百年里程碑，並舉辦多項院外展覽以及國際借展。故宮院長蕭宗煌指出，今年預估北院達到240萬人次、南院112萬人次，雖然有達到350萬，但人流仍是差別人意，今年文宣預算縮水，媒體宣傳沒做好很抱歉。他強調，雖然故宮外籍參觀比例減少，但是入境外籍者有一成都會參觀故宮博物院，放眼國際已經是相當高的比例。故宮今（24）日由蕭宗煌、故宮副院長黃永泰及余佩瑾率領故宮團隊，說明百年院慶成果、新故宮計畫工程進度，並預告2026年特展。蕭宗煌表示，三大院慶特展「皕宋」、「千年神遇」及「甲子萬年」讓觀眾重新認識故宮典藏、研究與保存成果，並一次得見王羲之、蘇軾、黃公望、黃庭堅等文藝巨星的國寶級書畫。蕭宗煌說，有一次展場聽到一個文青女孩大叫「朱熹！是那個朱熹嗎？他的字怎麼那麼大 ！」，由於以前書畫尺牘很少有大字體，相信展覽讓很多人對書中的古人也不一樣的認識。不僅在院內展覽，故宮文物也首赴離島澎湖及東台灣宜蘭，並出國遠赴歐洲捷克布拉格與法國巴黎大放光彩。疫情後國內外參觀人數約各半，但是今年卻是國內參觀人數較多，約是六比四。蕭宗煌表示，外界有質疑在百年院慶之際，外籍人士參觀數反而減少，故宮沒有做好媒體宣傳，自己很抱歉；今年預算確實縮水，並不能說故宮沒做好是預算被刪減，但是預算確實都沒了。然而，分析外籍入境人數中約有一成會來參觀故宮。蕭宗煌指出，此數據占比放眼全世界比例非常高。另，他也提到，各大博物館排行計算人數有落差，有的博物館是用手機輻射範圍計算，把通勤、觀光都算進來，若是人數真的這麼多，恐怕讓參觀人都只能站立不動。