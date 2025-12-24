我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「2025抽絲剝繭論壇」從研究、實務與生命故事出發，理解退縮的成因與退縮家庭困境，共同思考支持與陪伴的可能。〔圖／主辦單位提供〕

▲由台灣也思服務學習協會所規劃的【伴你飛翔】計畫，透過此次論壇分享如何幫社會退縮者重啟社會連結的第一站。〔圖／主辦單位提供〕

為了讓更多人正視及理解社會退縮者問題，台灣也思服務學習協會舉辦「2025抽絲剝繭論壇」，邀集產、官、學界代表，以及心理師、教師與家長齊聚一堂對話，從社會退縮的歷史脈絡切入，並以研究、實務與生命故事出發，探討退縮背後成因，以及面對到哪些的家庭困境，藉由實際案例以及也思的「伴你飛翔」計畫，為愛搭橋，共同思考支持與陪伴的可能。你有聽過社會退縮者嗎？因為孩子拒學而退縮至家中，與社會失去連結，甚至因為原生家的壓力，長期感到自己不如人，逐漸埋下社會退縮影子。在平安夜前夕舉辦的這場「抽絲剝繭論壇 」，各領域代表從研究、實務與生命故事等面相探討，以理解退縮的成因與退縮家庭困境。會中，分享一個生命故事，是一名歷經兩年社會退縮的青年，在面對原生壓力帶來的壓力下，依然努力維持心靈平衡，並且尋找到符合生活節奏的工作，成功建立起自我價值。同時，也聚焦拒學孩子，如何重回校園以及站穩生活腳步議題。研究計劃主持人吳浩媺指出，「走出繭居不只是離開房間，而是離開那個只能用成就換取價值的框架。」研究員陳怡均也分享，過去陪伴拒學孩子的過程，如何在教育與生活之間，找到了「不急」的解方，從中也讓她明白，「教育不是只有在課堂，而是在生活裡發生。」「聽見這麼多生命片段，有掙扎、有疲憊，但也有努力撐住的瞬間」、「有些話說出口不容易，卻願意傾聽、陪伴，這本身就是溫柔的力量」，這次論壇研究成果發表，引起現場各個領域的共鳴。台灣也思服務學習協會理事長曾裕文指出，看過許多孩子因為困頓而停在某個時刻走不出去，這引發大家思考，當我們面對這樣的家庭時，除了給予建議，還能有哪些陪伴與支持。由一間看似普通的飲料店出發，實際上則是深具意義的實驗空間，是社會退縮者重啟社會連結的第一站，幫助他們能逐步建立自律與自信。也思「伴你飛翔」計畫負責人黃春薇提到，藉由每個階段賦予不同的任務，展開一場以陪伴為核心的就業支持旅程。同時進一步探討到，退縮者可能無法勝任快速的飲料工作，也思已計劃將實踐場域改為無包裝商店，讓社會退縮者更容易上手，期盼讓這個工作場域，創造更多不同的可能與選擇。