我是廣告 請繼續往下閱讀

▲醫師提醒，民眾若出現長期不明原因水腫、疲倦、反覆發燒等症狀，應積極就醫評估是否有心臟疾病的問題，排除感染可能。（圖／台北慈濟醫院提供）

長期出現3症狀 醫：盡快評估心臟病問題

一名63歲個案去年底開始出現不明原因的反覆高燒，多次奔波診所與各大科別求診，卻始終找不到原因，到醫院就醫時，檢查都找不到病因，最後透過心臟超音波檢查，確認個案罹患三尖瓣重度閉鎖不全，為感染性心內膜炎。台北慈濟醫院感染科醫師楊凱文提到，個案抽血檢查顯示白血球、血小板及血紅素低下，必須輸血，但血液及骨髓等相關檢查均找不到病因，僅電腦斷層意外發現脾臟腫大與腹水。楊凱文提到，藉由心臟超音波檢查中發現罹患三尖瓣重度閉鎖不全，瓣膜上還長了1公分大的贅生物，也就是細菌感染的病灶，確診為感染性心內膜炎。會診心臟血管外科後，楊凱文替其更換人工生物瓣膜，術中同步清除感染病灶。手術出院後，門診經過一段時間的追蹤，病人的血球數值明顯回升，感染也治療完全，順利恢復健康。楊凱文提到，三尖瓣是位於心臟右心房與右心室之間的重要瓣膜，負責讓血液從右心房單向流入右心室，防止血液倒流，功能上與左心房和左心室之間的二尖瓣類似。醫師指出，造成三尖瓣逆流的原因繁多，包括風濕性心臟病、感染性心內膜炎、二尖瓣或主動脈瓣疾病、心律不整，甚至是長期抽菸、慢性呼吸道疾病、自體免疫疾病均可能導致三尖瓣逆流。若三尖瓣功能受損，血液逆流回右心房，楊凱文說，使右心房壓力增加，進而影響全身血液回流，就會導致器官壓力上升，當逆流非常嚴重且延遲治療，少部份病人甚至可能導致肝脾出現問題，如肝硬化、脾臟腫大等。而脾臟是造血器官，若因此腫大造成血球細胞破壞，就可能導致全身性血球減少。三尖瓣逆流並不少見，國外統計指出，有高達70%至80%的健康人群可見輕微三尖瓣逆流；但楊凱文表示，中重度以上的三尖瓣逆流發生率則較低，約占整體人口的1%至2%。大多數患者初期多無明顯症狀，直至中重度以上才會有輕微水腫出現，因此許多人往往會忽略其嚴重性，待出現嚴重問題時多已經變成重度逆流。楊凱文提到，三尖瓣逆流大多可以用藥物控制，若是進展為重度逆流且藥物治療效果不彰，同時合併右心室功能異常，就會需要手術。楊凱文提醒，民眾若出現長期不明原因水腫、疲倦、反覆發燒等症狀，應積極就醫評估是否有心臟疾病的問題，排除感染可能；若有已知的心臟瓣膜問題也務必定期回診，及早診斷、介入治療，以免小病拖成大病。