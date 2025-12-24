我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市豐原區豐南街240巷今生（24）日上午9時許，驚傳37歲陳姓烤漆行老闆被張姓前員工砍頸案件，陳男當場失去生命跡象，經送豐原醫院搶救撿回一命，送加護病房觀察。張男逃亡兩小時落網，被警方移送偵辦，初歩了解雙方係勞資糾紛。據調查，兇嫌張男（25歲）一早到豐原區豐南街240巷陳姓前老闆家中找人，見老闆不在家，就要求陳父通知陳男返家，陳男隨即趕回家中，張男與陳男見面後，張即在陳父面前狂砍陳男後，就騎車逃跑。據悉，陳男遭砍後頓時失去生命跡象，救護車將人送到豐原醫院時，已沒呼吸心跳，所幸搶救中恢復心跳，手術雖完成，但仍有生命危險，送加護病房觀察。轄區豐原分局獲報立即展開追查，經陳父描述與透過監視器追查，專案人員於上午11時在神岡區豐洲路一帶逮捕張嫌，據悉兩人為前雇主員工關係，疑有勞資糾紛才引發這起凶殺案。