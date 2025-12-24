據中央氣象署地震測報中心資料，今（24）日傍晚5時47分台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，震央在台東縣政府北方10.1公里處，深度11.9公里，屬於極淺層地震。本次地震被列為今年第 153 號顯著有感地震。

今（24）日17:47地震。（圖／翻攝畫面）
▲今（24）日17:47地震，地震速報災防告警系統國家警報發布（圖／翻攝畫面）
地震預估達災防告警系統(PWS)國家警報發布範圍：
臺東縣、花蓮縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣    臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、宜蘭縣、澎湖縣。

▲台東縣卑南鄉芮氏規模6.1強震在平安夜來襲，當地超市貨架商品散落一地。（圖／民眾提供）
各地震度級

臺東縣地區最大震度 5弱
花蓮縣地區最大震度 4級
屏東縣地區最大震度 4級
高雄市地區最大震度 3級
南投縣地區最大震度 3級
臺南市地區最大震度 3級
嘉義縣地區最大震度 3級
雲林縣地區最大震度 3級
嘉義市地區最大震度 3級
彰化縣地區最大震度 3級
臺中市地區最大震度 2級
苗栗縣地區最大震度 2級
宜蘭縣地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 2級
新竹市地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 2級
臺北市地區最大震度 2級
澎湖縣地區最大震度 1級

▲台東縣卑南鄉芮氏規模6.1強震發生後，當地超市現場情況。（圖／民眾提供）
