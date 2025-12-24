我是廣告 請繼續往下閱讀

平安夜台東6.1強震！地震直播衝上8.1萬人

▲國家災害防救科技中心公布本次地震的地質剖面圖。（國家災害防救科技中心NCDR）

▲台東縣卑南鄉芮氏規模6.1強震在平安夜來襲，當地超市貨架商品散落一地。（圖／民眾提供）

▲《NOWNEWS》記者剛才身處在桃園市，先是在17點47分收到國家級警報通知之後，過了大約10秒才突然感覺到有些微搖晃感。（圖／記者潘毅翻攝）

平安夜不平靜！今（24）日下午17點47分在台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，地震深度僅深度11.9公里，屬於極淺層地震。而Youtube「台灣地震監視」更在地震發生當下衝進7.5萬人同時觀看，許多人也表示，這次地震警報真的比搖晃感還要快來！今（24）日下午17點47分在台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，在地震發生前Youtube台灣地震監視直播原本只有數百人觀看，結果突然有許多人手機響起國家級警報，等到搖晃感來臨時，線上同時觀看直播人數已經突破8萬人。而在觀眾留言區，也有不少人認證，「這次警報先響欸」、「才剛打開直播就開始搖了」、「這次真的警報先到」、「這次通知來得很快欸」，而感覺到國家級警報先到的民眾，幾乎都住在北部區域。《NOWNEWS》記者剛才人身處在桃園市，先是在17點47分收到國家級警報通知之後，過了大約10秒才突然感覺到有些微搖晃感，而且是左右搖晃的幅度比較明顯，感覺起來就像是有點頭暈的感覺。本次地震速報災防告警系統國家警報發布範圍包含：花蓮縣、臺東縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣 臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、宜蘭縣、澎湖縣。