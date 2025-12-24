我是廣告 請繼續往下閱讀

批發業、餐飲業2025年持續正成長！經濟部統計處今（24）日表示，批發業及餐飲業1至11月，分別年增8.8%、3.2%，下月預估年增率也會守正，全年將維持正成長，再刷新高。但零售業前11月累計仍衰退0.3%，全年預估年減0.3%至0%，全年翻正機會低，恐失連續9年正成長。據統計，11月批發業營收為1兆2,510億元，年增16.7%，1至11月累計營收為12.8兆元，歷年同期新高，年增8.8%；餐飲營收為884億元，年增2.8%，1至11月累計營收為9720億元，歷年同期新高，年增3.2%，若是再加上統計處對12月預估，兩者全年均會維持正成長，再度創下年度新高。然而，零售業11月營收為4,459億元，繼今年1月以來再創單月新高，年增1.4%，但1至11月4兆4,062億元，年減0.3%；再加上，統計處估12月零售業年增0.3%至3.3%，全年預估年減0.3%至0%，可說已無緣翻正。對此，統計處副處長陳玉芳坦言，今年零售業成長呈現趨緩，以今年前三季來看，第1季年增0.9%、第2、3季均衰退1.6%，即便第4季內受到普發現金、廠商促銷及政策利多出現回溫，仍有一定瓶頸，但也強調據主計總處或國外機構，台灣明年內需會更好。她補充，今年零售業衰退很大原因還是受到美國關稅影響到汽機車銷售影響，若包含汽機車1至11月是衰退0.3%，未包含是年增1.7%，成為零售業創高的最大阻力。對於汽機車業何時可以出現翻轉，她表示，汽車掛牌數已經連續3月正成長，顯示財政部貨物稅減免及廠商促銷有一定效果，但要等到翻正必須要觀望明年關稅政策以及是否出現基期效應。據受查廠商對12月營運看法，按營業額計算之動向指數批發業為49.3、零售業為49.9、餐飲業為73.5，顯示12月批發業及零售業營業額將較上月減少，餐飲業則將較上月增加。