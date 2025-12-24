我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中央氣象署地震測報中心表示，今（24）日傍晚5時47分台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲這次發生地震的東南方，是菲律賓海板塊「騎」在歐亞大陸板塊上方，兩者擠壓後導致。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今（24）日傍晚5時47分，台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，深度11.9公里，最大震度5弱，共17縣市發布國家級警報，地震專家郭鎧紋表示，，提醒民眾未來幾天仍要留意餘震或其它地震動態。郭鎧紋指出，台灣東部是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的交界，北方是菲律賓海板塊「隱沒」到歐亞大陸板塊下方，郭鎧紋說明，台灣最容易發生地震的區域是花蓮，其次就是宜蘭、台東，，後續不排除還會有餘震發生。此外，郭鎧紋提及，歷史資料統計顯示，，郭鎧紋說：「原先是預估超過100天這個平均值後，還會拉更長，但最後是比預期的提早發生。」至於本起6.1地震，有沒有可能只是前震？郭鎧紋補充，，所以還是要提防。