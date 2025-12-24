今（24）日傍晚5時47分，台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，深度11.9公里，最大震度5弱，共17縣市發布國家級警報，地震專家郭鎧紋表示，規模6.1地震釋放能量等同於0.7顆原子彈，是台灣地區相隔119天後再次出現規模6以上地震，提醒民眾未來幾天仍要留意餘震或其它地震動態。
郭鎧紋指出，台灣東部是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的交界，北方是菲律賓海板塊「隱沒」到歐亞大陸板塊下方，這次發生地震的南方，則是菲律賓海板塊「騎」在歐亞大陸板塊上方，兩者擠壓後導致。
郭鎧紋說明，台灣最容易發生地震的區域是花蓮，其次就是宜蘭、台東，台東卑南附近過去就算是地震好發帶，此次震央附近的歷史地震資料非常多，後續不排除還會有餘震發生。
此外，郭鎧紋提及，歷史資料統計顯示，台灣每100天會出現一次規模6以上地震，上一次出現的時間是2025年8月27日，發生在宜蘭外海，和今天距離119天，郭鎧紋說：「原先是預估超過100天這個平均值後，還會拉更長，但最後是比預期的提早發生。」
至於本起6.1地震，有沒有可能只是前震？郭鎧紋補充，只要是討論到所謂的「前震後再主震」，機率就是5%，所以還是要提防。
