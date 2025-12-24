我是廣告 請繼續往下閱讀

我國托嬰中心已立法強制裝設監視器，今年12月初衛福部在托育專法黨團協商中，擬要求托嬰中心把影像強制上傳到「監管雲」統一的雲端伺服器並保存30天。全教總表示，罔顧幼兒隱私權且侵害托育人員人權，恐讓嬰兒私密影像數位裸奔。近期韓國有超過12萬支IP攝影機遭駭客入侵的重大資安事件，家庭、商店甚至連婦產科醫院等的私密影像被非法竊取。全教總表示，一般民用、商用、醫院等都無法倖免於難，衛福部哪來的勇氣，能確保「集中全國嬰幼兒」最私密畫面的「監管雲」，不會成為駭客覬覦的下一個目標？嬰幼兒更換尿布、哭鬧、午睡等極度私密的瞬間，將淪為可被永久流傳的商品，成為不可抹滅的數位傷痕。全教總表示，托育人員可能因為嬰幼兒拉扯導致衣衫不整，或因忙碌而儀容狼狽，涉及個人極度私密的形象畫面，卻都會遭攝錄甚至上傳監控，毫無個人隱私與專業自主可言。這種未經當事人同意，無差別強制蒐集並上傳私密影像的手段，已嚴重違反憲法對隱私權的保障及國際人權標準。政府假借保護之名，行全面監控之實，是對基本人權的粗暴踐踏。托育人員萱萱老師痛心表示，政府強制推動影像上傳雲端，形同將合法工作的照顧者預設為罪犯。雲端監控讓陌生視線隨時介入，不僅日常照顧動作恐遭過度解讀。她呼籲政府應正視基層心聲，保障托育人員的隱私權與人權，勿以監控手段製造職場恐慌，還給專業工作者應有的尊重。台灣的托育人員早已在「強制裝設監視器」的法令下工作，毫無個人隱私與專業自主可言。如今政府更變本加厲，要求將這些影像「強制上傳雲端」，這無疑是將托育人員的個人肖像與工作紀錄，完全暴露在不可預測的資安風險之中。台北市教保人員協會暨全國教保產業工會陳亮吟表示，工會調查顯示逾九成托育人員感到隱私受損、壓力倍增，恐加劇離職。政府忽視低薪、高工時等結構性困境，僅以監控虛應民怨，應提升公共化、改善勞動條件並加強親師溝通，才是預防兒虐根本之道，過度監控只會讓缺工雪上加霜。全教總呼籲衛福部與立法院應正視韓國資安災難的警訊，撤回強制影像上傳「監管雲」的規劃。請停止將托育人員當作潛在罪犯，並正視此政策對師生隱私人權的雙重侵害。期盼政府與托育現場進行真誠對話，共同尋求提升托育品質的根本之道，而非創造一個讓孩子、家長與老師三方皆輸的監控地獄。