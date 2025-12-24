我是廣告 請繼續往下閱讀

▲地震後導致房屋磁磚掉落。（示意圖，非本次地震災情／讀者提供）

▲若震度達到7級，恐大範圍地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷，鐵軌彎曲。（示意圖／記者朱永強攝）

▲震度達到4級，極少數地區電力或自來水可能中斷。（圖／記者徐銘穗攝）

今（24）日傍晚5時47分台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，最大震度為台東縣地區的「5弱」，花蓮、屏東達到4級，雙北則有2級，17縣市達災防告警系統(PWS)國家警報發布標準。而本次有感地震，震度達到5弱到底有多晃？，《NOWnews》整理了震度等級搖晃程度，一文秒懂台東剛剛搖得多大力。◾人的感受：大多數人會感到驚嚇恐慌，難以走動。◾屋內情形：部分未固定物品傾倒掉落，少數傢俱可能移動或翻倒，少數門窗可能 變形，部分牆壁產生裂痕。◾屋外情形：部分建築物牆磚剝落， 部分山區可能發生落石，少數地區電力、自來 水、瓦斯或通訊可能中斷。◾人的感受：幾乎所有的人會感到驚 嚇恐慌，難以走動。◾屋內情形：大量未固定物品傾倒掉落，傢俱移動或翻倒，部分門窗變形，部分牆壁產生裂痕，極少數耐震較差房屋可能損壞或崩 塌。◾屋外情形：部分建築物牆磚剝落， 部分山區發生落石，鬆軟土層可能出現噴沙噴泥現象，部分地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷，少數耐震較差磚牆可能損壞或崩塌。◾人的感受：搖晃劇烈以致站立困難。◾屋內情形：大量傢俱大幅移動或翻倒，門窗扭曲變形，部分耐震能力較差房屋可能損壞或倒塌。◾屋外情形：部分地面出現裂痕，部 分山區可能發生山崩， 鬆軟土層出現噴沙噴泥現象，部分地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷。◾人的感受：搖晃劇烈以致無法站穩。◾屋內情形：大量傢俱大幅移動或翻 倒，門窗扭曲變形，部分 耐震能力較差房屋可能 損壞或倒塌，耐震能力 較強房屋亦可能受損。◾屋外情形：部分地面出現裂痕，山區可能發生山崩，鬆軟土層出現噴沙噴泥現象，可能大範圍地區電 力、自來水、瓦斯或通訊中斷。◾人的感受：搖晃劇烈以致無法依意志行動。◾屋內情形：幾乎所有傢俱都大幅移 動或翻倒，部分耐震較強建築物可能損壞或倒塌。◾屋外情形：山崩地裂，地形地貌亦 可能改變，多處鬆軟土層出現噴沙噴泥現象，大範圍地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷，鐵軌彎曲。◾人的感受：人靜止或位於高樓層時 可感覺微小搖晃。◾人的感受：大多數的人可感到搖晃，睡眠中的人有部分會醒來。◾屋內情形：電燈等懸掛物有小搖晃。◾屋外情形：靜止的汽車輕輕搖晃，類似卡車經過，但歷時很短。◾人的感受：大多數的人可感到搖晃，睡眠中的人有部分會醒來。◾屋內情形：房屋震動，碗盤門窗發 出聲音，懸掛物搖擺。◾屋外情形：靜止的汽車明顯搖動， 電線略有搖晃。◾人的感受：有相當程度的恐懼感，部分的人會尋求躲避的地方，睡眠中的人幾乎都會驚醒。◾屋內情形：房屋搖動甚烈，少數未固定物品可能傾倒掉落，少數傢俱移動，可能有輕微災害。◾屋外情形：電線明顯搖晃，少數建築物牆磚可能剝落，小範圍山區可能發生落石，極少數地區電力或自來水可能中斷。資料來源：