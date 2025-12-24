今（24）日平安夜傍晚5時47分，台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，最大震度5弱，共17縣市發布國家級警報，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本起地震起因是「歐亞板塊與菲律賓海板塊碰撞」，考量到地震規模，預估未來3天至1周內，可能還會出現規模5.5至6的餘震。
吳健富指出，今天傍晚的地震深度只有11.9公里，為極淺層地震，加上規模超過6，鄰近地區都有較大震度，氣象署一共發布3次國家級警報，除了基隆、金門、馬祖距離較遠外，其它縣市民眾都有收到通知。
吳健富說明，本起地震震度在台東卑南達到5弱，晃動時間約1秒；震度4級的台東搖晃約14秒、花蓮富里約8秒、屏東三地門2秒；震度3級地區在高雄有15秒，加上高樓影響，感受會較久；台北市則是因為「盆地效應」、高樓較多，體感搖晃程度被加大。
吳健富提及，台灣每年有約4萬起地震，70%都發生在東部，因此有能量釋放是正常情況，本次震央的台東卑南，震央半徑25公里內過去也有不少規模5以上地震，較大型的包括2006年4月1日規模6.2、深度7.2公里的地震，吳健富提醒，研判未來3天至1周，台灣東部地區可能還會有規模5.5至6的餘震。
資料來源：中央氣象署
