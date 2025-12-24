桃園八德的居住選擇再加一！國家住都中心今（24）宣布，位於八德區的「瑞祥安居」社會住宅已於今天正式決標，將由甲級營造廠「耀寬營造」團隊負責打造，規劃下樓就是幼兒園，預計於 2029 年竣工，屆時將提供 210 戶社宅，讓在地成家變得更輕鬆。
這座社宅不僅僅是建築，更是為「全齡生活」量身打造的社區，以下為您整理三大亮點：
育兒友善：下樓即是幼兒園，5 分鐘到親子館
對於新手爸媽來說，生活機能最重「效率」。「瑞祥安居」特別與桃園市政府合作，於內部設置幼兒園、身心障礙社區服務及多元綜合服務中心。此外，基地距離桃園市共融親子館及興豐親子館僅需 5 分鐘車程，周邊更有瑞豐國小，讓育兒生活省時又省力。
生活休閒：公園環繞的「綠色新地標」
「瑞祥安居」打破傳統圍牆束縛，採 無圍牆開放式設計，將地面層的綠化空間與鄰里共享。休閒機能更是一大優勢，周邊坐擁八德藝文廣場、瑞發公園、楓樹腳公園及埤塘自然生態公園，下班後隨時都能享受大自然的芬多精。
通勤與採購：捷運、國道、商圈一次到位
資料來源：國家住都中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
育兒友善：下樓即是幼兒園，5 分鐘到親子館
對於新手爸媽來說，生活機能最重「效率」。「瑞祥安居」特別與桃園市政府合作，於內部設置幼兒園、身心障礙社區服務及多元綜合服務中心。此外，基地距離桃園市共融親子館及興豐親子館僅需 5 分鐘車程，周邊更有瑞豐國小，讓育兒生活省時又省力。
「瑞祥安居」打破傳統圍牆束縛，採 無圍牆開放式設計，將地面層的綠化空間與鄰里共享。休閒機能更是一大優勢，周邊坐擁八德藝文廣場、瑞發公園、楓樹腳公園及埤塘自然生態公園，下班後隨時都能享受大自然的芬多精。
通勤與採購：捷運、國道、商圈一次到位
- 日常採購： 緊鄰機能成熟的更寮腳商圈與僑愛商圈，走路就能滿足基本採買。
- 交通優勢： 車行 10 分鐘即可銜接國道 2 號大湳交流道；同時有多條公車路線可快速轉乘 捷運綠線，無論是往返桃園市區或跨區通勤都非常便捷。
資料來源：國家住都中心