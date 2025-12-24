我是廣告 請繼續往下閱讀

中央氣象署最新資訊，今（24）日下午5點47分，發生芮氏規模6.1地震，震央位於台東縣卑南鄉，全台有感！高雄也有三到四級的震度，高雄市長陳其邁第一時間發文，急問大家「還好嗎？請報個平安」，民眾也紛紛留言，跟陳其邁報平安。地震剛好發生在下班尖峰時段，陳其邁的貼文湧入民眾留言。回報各地震度感，「楠梓這邊沒事，只是在1樓也搖得很大力」、「搖很大又很久、岡山、嚇到了！」、「剛好在捷運上，為安全考量暫時停靠中」留言區瞬間變成平安通報站。高雄市政府已請各公所、消防局、警察局回報狀況，並通知各機關查報災情，目前皆未受影響。若有任何災情，也可撥打1999通報。目前高雄捷運與輕軌已根據SOP進行降速與巡軌檢查，確保行車安全無虞。就怕會有餘震出現，陳其邁提醒市民地震發生時應保持冷靜，並牢記「趴低、掩護、抓牢」的避難三步驟，避免慌亂中發生意外。