今（24）日傍晚全台發生有感地震，震央位於台東縣卑南鄉，芮氏規模6.1，地震深度11.9公里，而外界也關心護國神山台積電廠房是否有受到地震影響，對此，台積電今日表示，南科各園區廠商及新建工程皆無影響。各地區最大震度，台東縣5弱、花蓮縣4級、屏東縣4級、高雄市3級、南投縣3級、台南市3級、嘉義縣3級、雲林縣3級、嘉義市3級、彰化縣3級、台中市2級、苗栗縣2級、宜蘭縣2級、新竹縣2級、新竹市2級、桃園市2級、新北市2級、台北市2級、澎湖縣1級。地震當下氣象署也對全台19縣市發布「國家級警報」，包括花蓮縣、台東縣、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、宜蘭縣、澎湖縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，僅金門縣、連江縣未發布。針對稍早發生大地震，台積電也回應，南科各園區廠商及新建工程皆無影響。台積電指出，位於竹中南科之晶圓廠區測得最大震度均未達疏散標準。