經濟部今年協助企業培育4100位AI人才、2500家企業導入AI工具、8700家中小企業驗證5G技術落地應用，累計創造超過23.7億元的產業價值，並 於今（24）日舉辦「中小企業數位轉型及創新交流會」，以「AI in Motion，透過案例展示、標竿企業實務分享與表揚儀式。經濟部中企署表示，以產業AI教案為例，依據產業需求規劃包含成衣製造、金屬加工機械設備、餐飲與服務業、車輛零件製造等14個AI教案。總共培育4100位AI人才，更透過「AI應用輔導平台」，整合200多項AI應用工具，實際協助2,500家企業導入AI，大幅提升營運效率與數位能力。在5G推動方面，也協助全國8,700家中小企業驗證5G技術落地應用，累計創造超過23.7億元產業效益，展現科技創新的實質成效。中企署表示，分為製造與營運升級、商模與行銷創新、未來服務與體驗三大展區。製造與營運升級區展示「數位布料」技術，協助業者模擬真實布料特性，與設計師線上溝通，大幅節省布料來回打樣修正的時間，加速接單效率。商模與行銷創新區藉由5G技術搭建影音移動片場，幫助缺乏專業拍攝團隊的中小企業，輕鬆製作出高品質的行銷短影音，更有效地推廣產品。未來服務與體驗區以「AR光標籤」技術，商圈實體空間結合虛擬資訊，讓消費者在逛街的同時，也能享受到即時互動的沉浸式購物體驗；透過「AR智慧導覽」，把傳統導航變成有故事的導覽體驗，遊客更願意駐足認識在地，提升互動感與停留時間。