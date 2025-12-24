我是廣告 請繼續往下閱讀

台東卑南6.1強震有多強？麥當勞招牌狂搖畫面曝光

▲據中央氣象署地震測報中心資料，今（24）日傍晚5時47分台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震。（圖／中央氣象署）

▲台東縣卑南鄉芮氏規模6.1強震在平安夜來襲，當地超市貨架商品散落一地。（圖／民眾提供）

平安夜地牛不平靜！今（24）日傍晚17時47分台東卑南發生芮氏規模6.1地震，東部及南部地區民眾皆感受到明顯搖晃；隨後在晚間18點至19點間，又陸續發生3起餘震。稍早就有台東當地民眾分享地震發生當下的畫面，當地麥當勞的直立式招牌不斷搖晃，幅度之大讓在場民眾紛紛拿起手機記錄。今（24）日傍晚17時47分正值晚餐時間，號稱全台CP值最高的貴族世家台東店，門口早已聚集大量排隊候位的民眾；就在這時，當地發生了芮氏規模6.1地震，位於震央的民眾感受到的威力最為強烈。而拍下現場畫面的民眾也附註：隨後便有民眾發現，台東市中華路二段上的麥當勞，高聳的招牌竟也被這起地震晃得前後劇烈搖擺，幅度之大讓現場排隊的民眾忍不住拿起手機，錄下這罕見的瞬間。針對本次台東卑南地震，氣象署表示，研判未來3天至1週內，台灣東部地區可能還會有規模5.5至6的餘震，呼籲民眾務必慎防餘震帶來的影響。