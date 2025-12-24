我是廣告 請繼續往下閱讀

平安夜6.1強震襲台東！卑南飲料店茶桶全倒

▲規模6.1地震發生當下，位於卑南鄉的飲料店瞬間茶桶全都倒在地上，兩位店員也急忙跑出店外避難。（圖／Therads@_jx.717_授權使用）

今（24）日平安夜台東卑南在傍晚17時47分發生芮氏規模6.1地震，讓東部、南部許多民眾家中有東西掉落，傳出零星小災情。而在震央台東卑南鄉，更有飲料店內茶桶被強震從檯面上晃到地上，店員只能無奈提早打烊清潔，畫面曝光也引發關注。台東縣卑南鄉在今（24）日傍晚17時47分發生芮氏規模6.1地震，本次地震發生當下，位於卑南鄉的飲料店瞬間茶桶全都倒在地上，兩位店員也急忙跑出店外避難，最終店家只能提早打烊開始清理。店員也透露，等到地震結束之後，又花費了大約1小時才將店內整理乾淨，但也因為茶都沒了，所以今晚也提早下班。畫面曝光後，也引來大批網友關心回應，「好險人都沒事，但桌子可能需要加固了」、「店家整理辛苦了，不過人平安無事就好」、「還好人沒有被砸到，辛苦了」，還有其他店家也表示：「我們店也直接打烊，還先關店等明天檢查管路之後在清潔」。