根據路透報導，英特爾（Intel）18A製程曾被輝達（NVIDIA）列入評估名單，並進行相關驗證流程，但近期已暫時踩煞車、不再延續測試進度。路透報導指出，輝達原本研究以18A製程承接自家部分產品的可行性，但在完成測試後，決定先不推動下一步。英特爾發言人回應，強調18A製造技術仍在按計畫推進、進展良好。值得注意的是，輝達9月才同意對英特爾投資50億美元，合作範圍包含由英特爾替輝達AI基礎建設平台開發客製化x86架構CPU，並規劃打造x86系統單晶片（SoC），整合進輝達RTX GPU小晶片架構，用於PC產品線。市場人士解讀，輝達若暫緩18A相關測試，短線容易讓外界把焦點重新拉回「18A能否如期成熟、並在代工戰場形成競爭力」這個核心問題。英特爾近年將18A視為重啟晶圓代工版圖的關鍵節點，希望藉此在先進製程領域與台積電正面競逐。消息傳出後，英特爾24日美股盤前股價一度跌約5%。