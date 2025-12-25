我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天台中洲際棒球場演唱會加開座位，今（25）日中午12點15分開搶。（圖／翻攝自相信音樂臉書）

▲五月天跨年演唱會加開座位，有分跨年場和一般場，售價不同。（圖／翻攝自相信音樂臉書）

開賣時間： 2025/12/25 (四) 12:25





售票系統： 拓元售票





加開區域： 下層看台 A/B/C 區前排座位（視線不完整區）





票價： 一般場 NT$2,880 / 跨年場 NT$3,280





五月天送上聖誕節禮物，《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站在後天登場，主辦單位在聖誕節無預警宣布，經舞台搭設後的現場履勘評估，決定加開最後一波視線不完整區座位，並選在今（25）日中午12:25於拓元售票系統準時開賣，想與五月天一起跨年的歌迷千萬別錯過最後機會。相信音樂公告指出，本次加開區域為「下層看台 A/B/C 區前排座位」。由於控台、音響等器材搭設影響，該區座位將會有視線遮蔽的情形，無法完整觀看到A STAGE（主舞台） 與B STAGE 的演出方向。雖然主舞台視線受阻，但官方也透露該區座位的最大優點，即是可以近距離觀賞 BUS STAGE段落演出。對於想要近距離感受五月天魅力的粉絲來說，仍是極具吸引力的選擇。五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會繞，選定年底在台中洲際棒球場唱跨年場，將於2025年12月27、28、31日與2026年1月1、3、4日於臺中洲際棒球場舉辦，象徵他們「返場起點」重回出發地。本次加開場次票價分為一般場NT$2,880與跨年場NT$3,280。主辦單位也特別提醒，購票前請務必審慎評估視線狀況，確認可接受再行購票，現場將不接受以無法觀賞為由要求退票或換位。《回到那一天》今年在台北大巨蛋首登場，舞台融合音樂、光影與情感，震撼全球樂迷。該巡演的視覺設計與燈光工程接連獲得多項國際大獎肯定，包括French Design Awards、iF Design Award、TITAN Innovation Award與A’ Design Award等，累計斬獲9項榮耀，連Live Nation紐澳區執行總監Mark Kneebone看完後都盛讚是他近年看過最震撼的演出之一。整場演唱會製作融合電影式敘事與科技光影，呈現五月天兄弟情誼的笑與淚。主題影片與裸視3D舞台讓觀眾宛如伸手可觸及阿信與怪獸的身影，帶來前所未有的臨場震撼。該巡演不僅被粉絲形容是「五月天最真誠的自傳式演唱會」，也掀起票房狂潮，每場開賣皆秒速售罄，足見25年來他們在華語樂壇的地位。