▲劉嘉玲的11億香港半山豪宅內部裝潢超華麗，甚至被形容成有如博物館，一景一物都極用心。（圖／摘自IG@carinalau1208)

▲劉嘉玲（左二）近日邀請友人上山詩鈉（左一）、周汶錡（右二）與雷林靜怡（右一）到香港半山豪宅，提前歡慶聖誕節。（圖／摘自IG@carinalau1208)

▲劉嘉玲的山豪宅內裝雖然奢華卻也典雅。（圖／摘自IG@carinalau1208)

▲豪宅挑高令人印象深刻，有大飯店的格局。（圖／摘自IG@carinalau1208)

▲劉嘉玲的愛犬都穿上特別的聖誕節服裝，看來頗有過節的儀式感。（圖／摘自IG@carinalau1208)

劉嘉玲每年聖誕節都會將自己位於香港半山的「梅苑(May Tower)」豪宅重新做一番裝飾，日前也在社群網站上公開內部的陳設，讓民眾看了歎為觀止，華麗媲美5星飯店。這處物業在4年前的價值已達11億台幣，她還是捨不得賣，會當成招待親朋好友聚會的地方，因為過去張國榮曾是鄰居，她想留下一些回憶。雖然是在娛樂界闖出名號，劉嘉玲其實投資眼光頗為精準，除了餐飲生意外，房地產帶來的財富更是豐厚，她在上海、蘇州、香港等地都有豪宅，就算購入的價格已經高昂，卻還是能以更增長的賣出售出、是不錯的投資，但在香港半山梅苑的豪宅，她卻一直都不賣，還年年在聖誕節布置得華麗耀眼，找好友們來聚會，今年也不例外。她與周汶錡、上山詩鈉等好友日前已在家中聚會，只見今年她在客廳中央擺了一棵幾乎可碰到天花板的大聖誕樹，上面都是燦爛繽紛的裝飾，樹下擺了精品名牌的提袋，營造出濃厚的聖誕交換禮物氣氛，連她的愛犬也都穿上新衣，充滿過節的儀式感。這棟豪宅不只價格傲人，內部的家具及古董擺設都富有懷舊的風情，低調奢華，原來是劉嘉玲請好友—著名電影美術指導張叔平親自設計，據稱光是一盞吊燈的價值就要超過百萬港幣。而對一些觀眾來說，這棟豪宅更像是座博物館，每一處都有值得欣賞的價值，陳設極為用心。也難怪除了張國榮也曾住在半山、劉嘉玲有不少和他的回憶之外，她對這棟房產極為珍惜，絕對不輕易出售，過往章子怡等都曾來此作客。