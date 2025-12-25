聖誕節Google也來送禮物，針對Google One新訂閱會員罕見推出限時優惠，首次訂閱者可享年度訂閱半價折扣，基本版100GB每月16元，但只限前3個月，之後恢復為65元，如果有長期需求，建議直接年繳，新會員一年320元。另外還有「Google AI Pro」方案，原價每月650元，同樣提供三個月優惠每月210元，年繳 3250元，如果6人一起買，平均每人每月只要45元，對於有AI需求又需要大容量雲端的人來說，會是相當實惠的方案。
Google針對Google One和Google AI Pro新用戶推出優惠，簡單說明兩項服務差異，Google One主要功能是擴充Google帳戶的雲端空間，如100GB或2TB，用於備份相片、雲端硬碟檔案與Gmail 信件。Google AI Pro（AI 進階版）直接包含 2TB 的雲端儲存空間，並額外解鎖 Google 最強大的 Gemini AI 功能。
選Google One或Google AI Pro？
如果只有備份照片的雲端空間需求，選擇Google One 基本或進階版即可，如果會使用Gemini製作圖片、整理文字、製作表格、影片等會強烈推薦直接升級Google AI Pro，因為除了提供2TB還能使用更進階的Gemini新功能，同時會建議揪朋友一起買，可以一起6人共享空間。
Google One新用戶優惠方案
Google One基本版 100GB
月繳優惠：前三個月每月16.25 元，第四個月恢復 65元。
年繳優惠：320 元（原價780 元），換算每月僅約 26 元。
Google One進階版 2TB
月繳優惠：前三個月每月82.5元（原價 330 元）。
年繳優惠：1650 元（原價3300元），直接半價。
Google AI Pro AI 2TB 新用戶優惠方案
月繳體驗價：前三個月每月210元（原價 650 元）。
年繳優惠價：3250 元（原價6500 元），折扣幅度高達 58%，平均每月約270 元。支援與最多 5 位家人共享，含主購共6人，若找滿6人分攤年費，每人每月僅需約45元，即可享有 2TB 空間與最新AI功能。
資料來源：Google One、Google AI Pro
