隨技術進步，手機攝影已經成為眾人日常，各大廠商推出新機時，也越來越注重拍照、錄影品質的提升，近日外媒《Android Authority》評選「2025年最佳拍照手機」排行，榜單中包括iPhone 17、三星系列都沒拿下冠軍頭銜，「2025最佳綜合拍照手機」則是由Google Pixel 10 Pro XL奪下。
《Android Authority》榜單中包含多項評比標準，「2025最佳綜合拍照手機」是Google Pixel 10 Pro XL，「最佳高階拍照手機」由小米 15 Ultra取得，「性價比最高的拍照手機」是Google Pixel 9a，iPhone 17 Pro則被評選為「最適合攝影手機。」
Google Pixel 10重新定義拍照 Gemini模型太猛
Google Pixel 10 系列在2025年8月推出，並配備全新「拍照指導」，導入Gemini模型，可即時分析取景畫面並提供拍攝構圖、距離甚至光線建議。使用者可透過AI生成「靈感範例」，參考姿勢後請被拍者嘗試不同表情或動作。此外，Pro系列升級為4800萬像素望遠鏡頭，結合「專業解析變焦」功能，可以放大到100 倍。
Google Pixel 10 系列在台灣售價33490元起， 實際查詢用戶評價，AI 拍照功能受到盛讚，但在其它方面，有不少人抱怨遊戲效能不穩、手機容易過熱、螢幕顯示異常、價格過高等，整體而言，可說是一款AI功能強大、適合重視拍照與AI體驗的用戶。
小米 15 Ultra硬體規格亮眼 奪最佳高階拍照手機
小米 15 Ultra配備6.73吋WQHD+ AMOLED顯示器，解析度達3200×1440，並採用小米龍鎧架構，搭載小米龍晶玻璃2.0與CNC鋁合金中框，提升耐用性與握持手感，一支要價5萬台幣以上。
《Android Authority》指出，撇除價格，小米15 Ultra 提供3種基礎色彩配置，以及眾多可疊加的濾鏡，讓用戶能找到屬於自己的獨特風格。3倍長焦鏡頭、70mm的焦距非常適合拍攝自然的人像，大尺寸感測器和大光圈，則讓鏡頭能夠捕捉到如同使用「專業相機」拍攝般的畫面。
iPhone 17錄影更強大 防手震硬體愣令人驚艷
至於 iPhone 17 Pro，《Android Authority》提及，三鏡頭全面升級4800萬像素，採用「橫向矩形」相機模組，望遠支援最高8倍光學變焦及潛望式鏡頭，以及強大的防手震硬體，都讓 iPhone 17 Pro 成為2025年最強的錄影手機。
《Android Authority》也補充，最新的 iPhone 仍然無法像一些頂級安卓手機能錄製8K視頻，但解析度並非一切。它支援 ProRes RAW 和 4K Dolby Vision 120fps 格式，足以滿足大多數人的需求，即使是拍攝快節奏的動作場景也綽綽有餘。
資料來源：Android Authority
