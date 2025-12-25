昨（24）日平安夜傍晚5時47分，台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，地震專家郭鎧紋表示，該起地震已引發新的地震序列，餘震延續至今（25）日聖誕節，未來一周也持續會有。台灣東半部地底斷層錯綜複雜，可以統稱為「縱谷斷層系統」，這個系統從2022年池上關山地震後就非常活躍，「出現規模6的地震，都是警示，長期累積的能量可能都在醞釀規模7以上強震。」
縱谷斷層全長147.5公里 貫穿花蓮台東
郭鎧紋指出，「縱谷斷層」是台灣地底非常龐大的系統，南起台東市，往北經台東縣卑南、延平、鹿野、關山、池上、花蓮縣富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、壽豐至吉安，大致呈東北走向，全長約147.5公里，內部包含多條有命名和未知的斷層構造。
縱谷斷層歷史強震一堆 2022年重啟活躍
郭鎧紋提及，74年前，也就是1951年，花東的「縱谷斷層」就曾發生一系列地震，當年10月22日，花蓮外海發生規模7.1、規模7.0的強震，造成米崙斷層錯移。一個多月後，11月25日在玉里和池上之間又發生一起規模7.1的台東地震，造成瑞穗斷層、池上斷層以及玉里斷層的錯移。
近年令人印象深刻的，則是2022年9月17日先在台東關山發生規模6.6地震，9月18日台東池上再爆發6.8地震，以及2024年4月3日，花蓮壽豐的規模7.1強震；而今年平安夜的規模6.1地震，已經算是發生在縱谷斷層最南端的位置。
縱谷斷層威脅躲不掉 恐有規模7以上地震
針對縱谷斷層的威脅，郭鎧紋透過歷史資料說明，縱谷斷層的活躍從2022年就開始了，雖然持續有規模6以上地震，但能量累積仍持續進行、範圍又廣，像是奇美斷層、利吉–鹿野斷層、池上斷層北段，都已經百年沒有發生規模7以上的地震，這些未來都值得關注，且必須留心。
郭鎧紋也強調，台灣本島內的地震，不像東側琉球海溝有規模8以上疑慮，但單就縱谷斷層，發生規模7以上強震都只能說「很正常」，雖然地震無法預測，強震的樣本數也少，但小小台灣就是處於板塊交界帶，什麼時候會爆發都是未知數，務必從日常防災知識做起，把傷害降到最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
郭鎧紋指出，「縱谷斷層」是台灣地底非常龐大的系統，南起台東市，往北經台東縣卑南、延平、鹿野、關山、池上、花蓮縣富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、壽豐至吉安，大致呈東北走向，全長約147.5公里，內部包含多條有命名和未知的斷層構造。
郭鎧紋提及，74年前，也就是1951年，花東的「縱谷斷層」就曾發生一系列地震，當年10月22日，花蓮外海發生規模7.1、規模7.0的強震，造成米崙斷層錯移。一個多月後，11月25日在玉里和池上之間又發生一起規模7.1的台東地震，造成瑞穗斷層、池上斷層以及玉里斷層的錯移。
近年令人印象深刻的，則是2022年9月17日先在台東關山發生規模6.6地震，9月18日台東池上再爆發6.8地震，以及2024年4月3日，花蓮壽豐的規模7.1強震；而今年平安夜的規模6.1地震，已經算是發生在縱谷斷層最南端的位置。
針對縱谷斷層的威脅，郭鎧紋透過歷史資料說明，縱谷斷層的活躍從2022年就開始了，雖然持續有規模6以上地震，但能量累積仍持續進行、範圍又廣，像是奇美斷層、利吉–鹿野斷層、池上斷層北段，都已經百年沒有發生規模7以上的地震，這些未來都值得關注，且必須留心。
郭鎧紋也強調，台灣本島內的地震，不像東側琉球海溝有規模8以上疑慮，但單就縱谷斷層，發生規模7以上強震都只能說「很正常」，雖然地震無法預測，強震的樣本數也少，但小小台灣就是處於板塊交界帶，什麼時候會爆發都是未知數，務必從日常防災知識做起，把傷害降到最低。