我是廣告 請繼續往下閱讀

▲縱谷斷層，是台灣地底非常龐大的系統，南起台東市往花蓮，全長約147.5公里。（圖／台灣地震模型（TEM）研究團隊）

▲2022年9月18日台東池上爆發6.8地震，花東的「縱谷斷層」也開始變的活躍。（圖／中央氣象局）

▲2025年平安夜傍晚5時47分，台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震。（圖／中央氣象署）

昨（24）日平安夜傍晚5時47分，台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，地震專家郭鎧紋表示，該起地震已引發新的地震序列，餘震延續至今（25）日聖誕節，未來一周也持續會有。郭鎧紋指出，「縱谷斷層」是台灣地底非常龐大的系統，南起台東市，往北經台東縣卑南、延平、鹿野、關山、池上、花蓮縣富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、壽豐至吉安，大致呈東北走向，郭鎧紋提及，74年前，也就是1951年，花東的「縱谷斷層」就曾發生一系列地震，，造成米崙斷層錯移。一個多月後，，造成瑞穗斷層、池上斷層以及玉里斷層的錯移。近年令人印象深刻的，則是2022年9月17日先在台東關山發生規模6.6地震，9月18日台東池上再爆發6.8地震，針對縱谷斷層的威脅，郭鎧紋透過歷史資料說明，，像是奇美斷層、利吉–鹿野斷層、池上斷層北段，都已經百年沒有發生規模7以上的地震，這些未來都值得關注，且必須留心。郭鎧紋也強調，，雖然地震無法預測，強震的樣本數也少，但小小台灣就是處於板塊交界帶，什麼時候會爆發都是未知數，務必從日常防災知識做起，把傷害降到最低。