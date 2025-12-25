我是廣告 請繼續往下閱讀

本土品牌可以跟UNIQLO、GU、H&M抗衡，還不受影響越展店越多，越開越大間也很漂亮

▲NET最近在新北三重開設大橋店，超高建築樓層引起網友討論，不少人也好奇NET面對強敵國際品牌，為何還能屹立不搖。（圖／記者徐銘穗攝）

UNIQLO、GU夾不掉的NET！「2大優勢」眾人一致認同

在去年已經正式突破80億大關

消費者公認就是因為「價格便宜CP值高」以及「企業形象加分」兩大優勢。

▲NET的營收已經在去年突破80億大關，大家公認最大優勢就是價格便宜，尤其在特價時更是不手軟下殺。（圖／記者徐銘穗攝）

有時候單件衣服低到百元就能買到

自從2009年之後，已經連續16年捐贈愛心提貨券，給全台各地家扶中心每人有2000元額度，到店內挑選自己喜愛的衣服

▲NET企業形象超好，每年都會捐贈衣服提貨券給家扶中心小朋友買新衣，還會封館任君挑選超暖心。（圖/台北家扶中心官網）

NET把缺點變成優點賺翻！創辦人名言策略成功

如果真的要說NET的缺點，那就是可能比較沒辦法跟上更新快、潮流導向的「快時尚」

▲NET把基本款穩穩做好並且透過低價回饋消費者，成功在成衣市場殺出一條血路。（圖／NET粉專）

NET創辦人黃文貞曾經說過：「款式要夠多，價格要夠親民才能抓住消費者」。