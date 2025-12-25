本土服飾品牌NET近幾年聲量討論度超高，在國際品牌UNIQLO、GU、ZARA的夾擊之下依舊在服飾市場保有一席之地，最近更是在開出三重NET台北橋新店門市，規模好大也是引起話題。然而就有網友討論，NET到底為何這麼強，完全沒有被其他像是UNIQLO、GU這些打倒？貼文釣出不少人表示NET最大優勢就是「價格便宜CP值高」、「企業形象超好」，雖然不是跟上最新流行的服飾店，典型缺點變優點，但卻靠基本款打下漂亮的成績。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「NET真的超厲害，這麼多年過去，本土品牌可以跟UNIQLO、GU、H&M抗衡，還不受影響越展店越多，越開越大間也很漂亮，到底為什麼大家這麼喜歡NET？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「NET企業形象太好，加上東西便宜真的無敵」、「衣服真的不錯看，版型從小孩到大人都很合適！主要是便宜」、「NET真的超好血拼....上次買8件只要1900便宜的要命」、「光是有良心企業這點就能擄獲很多人了，加上又便宜，大家都會去買」、「款式不一定最新，但基本款就是王道，加上價格便宜就被買爆」。
UNIQLO、GU夾不掉的NET！「2大優勢」眾人一致認同
然而雖然UNIQLO、GU在台灣成衣市場也是非常熱門，但NET依舊屹立不搖，從2020年營收站穩50億元之後，在去年已經正式突破80億大關，成長幅度超級驚人，固有的消費者黏著度也非常高！那這是什麼原因可以讓NET存活？消費者公認就是因為「價格便宜CP值高」以及「企業形象加分」兩大優勢。
NET的商品多數只落在300元至1000元之間不等，加上如果有特惠或者紅標特價時，有時候單件衣服低到百元就能買到；另外則是NET的企業形象好到不行，自從2009年之後，已經連續16年捐贈愛心提貨券，給全台各地家扶中心每人有2000元額度，到店內挑選自己喜愛的衣服，甚至還會封館讓小朋友專心挑選，近幾年善舉又被社群擴散，讓NET名副其實成為台灣良心企業，聲量拉高超多。
NET把缺點變成優點賺翻！創辦人名言策略成功
如果真的要說NET的缺點，那就是可能比較沒辦法跟上更新快、潮流導向的「快時尚」，但是NET不把這個當成缺點，不急於跟風當今流行，穩穩透過「基本款」並且擴張商品線，再把價格壓低回饋給消費者，雖然不是最流行但卻不過時，服飾不過度搶眼卻好搭配，讓消費者依舊會繼續選擇到NET添購衣物。
NET創辦人黃文貞曾經說過：「款式要夠多，價格要夠親民才能抓住消費者」。如今看來，NET已經成為本土服飾業的奇蹟，即便面對眾多國際快時尚的品牌，NET靠自己的風格和策略殺出一條血路，並且版圖還在擴張中！如果你比較少逛到NET，下回去逛街時，也不妨可以入內逛逛看看，支持台灣本土優質品牌囉！
資料來源：Threads、NET官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
UNIQLO、GU夾不掉的NET！「2大優勢」眾人一致認同
然而雖然UNIQLO、GU在台灣成衣市場也是非常熱門，但NET依舊屹立不搖，從2020年營收站穩50億元之後，在去年已經正式突破80億大關，成長幅度超級驚人，固有的消費者黏著度也非常高！那這是什麼原因可以讓NET存活？消費者公認就是因為「價格便宜CP值高」以及「企業形象加分」兩大優勢。
如果真的要說NET的缺點，那就是可能比較沒辦法跟上更新快、潮流導向的「快時尚」，但是NET不把這個當成缺點，不急於跟風當今流行，穩穩透過「基本款」並且擴張商品線，再把價格壓低回饋給消費者，雖然不是最流行但卻不過時，服飾不過度搶眼卻好搭配，讓消費者依舊會繼續選擇到NET添購衣物。