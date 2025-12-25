我是廣告 請繼續往下閱讀

上周裕隆宣布旗下子公司納智捷LUXGEN，賣給跟鴻海合資成立的鴻華先進。鴻華先進今（25）日舉辦首場品牌暨新車線上發表會，宣布旗下首款電動車款「BRIA」上市，並且將在LUXGEN展示服務中心展示，週六（27日）更會同步啟動銷售，其中入門款Elegant89.9萬元。鴻華先進今除了分享鴻華先進轉型品牌的理念，也宣布在全台LUXGEN展示服務中心展示BRIA實車。鴻華先進表示，BRIA集合了台灣ICT與AI領域優勢，整合美國團隊在底盤與平台整合上的經驗，以及來自義大利的設計美學，期待能夠為台灣國產車市場注入新一波動能。鴻華先進表示，透過品牌不僅可以直接面對市場、真實地去了解需求，更可以傳達平台化所帶來的使用者體驗，而「價值不需要被高估，但需要被看見」。BRIA共推出三種車型選擇，從入門款後輪驅動Elegant新台幣89.9萬元起到四輪驅動的頂規 Pioneer 114.9萬元起，滿足不同消費者需求。在開發過程中，鴻華團隊秉持「不因技術限制而妥協使用者體驗」的理念，全面推進軟體定義汽車平台。從底盤與車體結構、車輛動態控制、熱管理與空氣力學分析，到軟體定義的 EEA 架構，皆由鴻華先進自主研發，為集合鴻華先進以台灣在ICT和AI領域的優勢，整合整車技術與架構，並與海內外國際專業合作夥伴智慧打造的產品。BRIA在造型設計上，融合性能車的優雅曲線與電動車極致簡約的線條，回歸設計本質，展現歷久彌新的美感。車身導入跑車思維的空氣力學設計，以性能成就美學；內裝則透過細膩鋪陳，打造兼具舒適與感官享受的「移動生活空間」，讓設計不僅止於外觀，更延伸至駕乘體驗的每一個細節。