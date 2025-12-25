我是廣告 請繼續往下閱讀

2023經典賽日本隊總教練、同時也是現任火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹，近日於《東京電視台》的一檔節目中接受訪問，還原了2023年世界棒球經典賽（WBC）準決賽對戰墨西哥那場驚心動魄的神逆轉對決。栗山英樹坦言，當時在落後窘境下，他唯一告訴自己的就是「絕對不能下錯任何一個指令」，而最終促成村上宗隆擊出再見安打的關鍵，正是源於教練團對球員百分之百的信任。回顧該場比賽，日本隊在6局結束時仍以0：3落後。栗山英樹回憶當時的心境表示：「雖然不知道原因，但我那時深信（逆轉的）機會一定會到來。我當時不斷提醒自己，當機會來臨時，我調度選手、執行戰術的判斷絕對不能有任何錯誤，因為只要錯了一步，這3分的差距就絕對追不回來。」正是這種如履薄冰的專注，讓栗山英樹在戰局焦灼的後半段，始終維持冷靜的判斷，等待反擊的火種。比賽來到9局下半，日本隊還是以4 ：5落後，在當時無人出局一、二壘有人的大好機會下，全場目光聚焦在當時狀況低迷的村上宗隆身上。村上在該場比賽前不僅17打數僅4支安打，當天更是苦吞3次三振。儘管外界普遍認為會啟用代打，但栗山英樹透露他當時早已下定決心：「我決定就是要讓村上來決定勝負。」為了消除村上的不安，他特別請教練到場邊轉達一聲指令：「這球由你來決定勝負吧！」栗山表示，這樣做的目的是為了消除球員心中「真的要由我來打嗎？」的迷惘。接收到這份沉重卻充滿信任的囑咐後，村上宗隆揮別低潮，竟真的擊出逆轉的再見二壘安打，帶領日本隊挺進決賽，最終站上世界第一的巔峰。「每一位球員、教練甚至是工作人員，全都是賭上性命在追求勝利。」栗山英樹感性地表示，這樣的球隊才會受到大家的喜愛，而他也只能選擇相信這群人一定會有結果。他強調，那場逆轉秀，並非村上一個人的功勞，而是現場每個人強烈的求勝意念，匯聚成一股力量，才推動村上揮出那一棒。