許多人早年申請Gmail信箱時，常使用手機號碼、生日，甚至是用當時男友、女友的名字作為帳號，導致之後在職場或填寫資料時容易洩露個資，或者因為帳號太中二而難以啟齒，終於，Google給大家一次「重新做人」的機會，根據 Google 官方支援中心證實，將逐步推播向用戶推出「變更 Google 帳戶電子郵件地址」的選項，允許使用者在保持「@gmail.com」結尾的情況下，自行修改最前面的使用者名稱。

▲Google台北士林辦公室。（圖／記者陳明安攝）
▲變更後部分舊項目不會套用變更，像是在變更前建立的 Google 日曆，仍會顯示舊電子郵件地址。（圖／記者陳明安攝）
變更Gmail帳號步驟

在開始修改之前，為了防止意外發生，官方強烈建議先備份資料，因為部分應用程式設定可能會被重設。

步驟1：進入設定頁面確認資格前往 myaccount.google.com/google-account-email，並登入

步驟2：尋找變更選項 在「Google帳戶電子郵件」下方，查看是否有「變更 Google 帳戶電子郵件地址」的選項。如果找不到這個選項，代表帳戶目前可能無法變更，因為此功能採逐步推出形式，部分用戶尚未開放。若看得到變更選項，點選後即可輸入想使用的新使用者名稱

步驟3：依序點按「變更電子郵件地址」，接著選擇「是，我要變更電子郵件地址」即可完成。

完成修改後系統會顯示新的 Google 帳戶電子郵件地址，而原本的舊地址則會自動被設為「備用電子郵件地址」，且先前的電子郵件都不會刪除。 

變更帳號後會有什麼影響

原帳戶中儲存的資料不會受到影響，包括相片、訊息，以及傳送到舊電子郵件地址的郵件。隨時可以改回，但必須等待 12 個月，才能再建立新的Gmail，也無法刪除新的電子郵件地址，且總共只能建立三次。要留意變更後使用的Google產品會顯示新地址，但舊項目不會套用這項變更。也就是說，在變更地址前建立的 Google 日曆活動等項目，仍會顯示舊電子郵件地址。

該功能讓網友直呼「德政」，許多網友紛紛表示終於可以擺脫「國小取的中二帳號」以及「123321、love1314隨意設定的帳號，「終於不用被大聲唸出出生年月日了」。

