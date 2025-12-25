我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫燕姿親自宣布2026年巡演將加開台北場。（圖／翻攝自孫燕姿IG@stefsunyanzi）

巡演再啟新篇章 台北列入2026上半年場次

▲孫燕姿聖誕節送上大禮，宣布將於台北開唱。（圖／Make Music 提供）

巡演幕後心聲 每一站都在微調與進化

▲孫燕姿今年8月才在高雄開唱，今日宣布將在2026年上半年來台開唱。（圖／Make Music 提供）

孫燕姿今日為歌迷們在聖誕節送上大禮，她的《就在日落以後》巡迴演唱會自2025年啟動，歷經多座城市洗禮，日前在南京迎來階段性收官時，孫燕姿在台上留下意味深長的一句「我們明年見」，讓現場瞬間沸騰，如今答案正式揭曉，官方選在聖誕節當天宣布，孫燕姿確定將於2026年上半年回到台北開唱，為歌迷兌現那句承諾。主辦單位正式公布，2026 年上半年巡演將橫跨多個城市，包括香港、蘇州、吉隆坡與台北等地，後續也將陸續加開其他站次，消息一出，立即在社群平台掀起熱烈討論，不少歌迷直呼：「等到了！」這也是孫燕姿繼2025年8月站上高雄巨蛋後，再度回到台灣舉辦大型個唱，對長期支持她的歌迷而言，意義非凡。配合巡演進程，孫燕姿同步推出〈日落 Live〉版本單曲，並已於各大數位平台全面上線，歌曲未刻意鋪陳情緒，也沒有華麗編曲，而是以最純粹的聲音，記錄她與萬人合唱、光線漸暗又再度亮起的瞬間，這首作品也被視為她出道25週年的一種回應——日落並非結束，而是下一段旅程的開始，象徵她在音樂道路上依然溫柔卻堅定地前行。回顧南京站的演出紀錄，孫燕姿曾感性分享當她翻看行事曆時，才驚覺1年之間已完成這麼多場演出，她形容從新加坡起跑到南京收官，每一站的氛圍都截然不同，舞台設計、曲目安排、段落銜接，甚至與歌迷的互動方式，都隨著城市而調整，她坦言籌備過程並不輕鬆，偶爾也會陷入崩潰時刻，但幸好團隊彼此默契十足，能將她腦中零碎的想法逐一落實。結束階段性巡演後，孫燕姿將先與家人共度耶誕與新年假期，隨後便重新投入2026年巡演的準備工作，主辦單位也特別提醒歌迷，所有演出與售票資訊，務必以官方網站及藝人、主辦方的官方平台公告為準，切勿透過不明管道購票，以免受騙，隨著台北場確定列入行程，「就在日落以後」的故事，顯然還遠遠沒有說完。