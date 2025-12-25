我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌今（25）日與國民黨共推「台灣未來帳戶」解決少子化問題。黃國昌提到，民進黨說要成立少子女化辦公室，要求交出資料時，衛福部則承認「根本從未成立」。行政院回應，衛福部早在2017年就於部內成立，隔年中央拉高層級，在政院主導下，提出少子女化對策計畫，同時核定明年推出新一期計畫，包括擴大生育補助、試管嬰兒補助方案3.0及醫療性生育保存補助試辦，但立院遲未審查明年度中央政府總預算，擴大或新增補助項目都將面臨經費問題，影響廣大家庭權益。對於黃國昌提及少子女化辦公室跟沒成立，行政院發言人李慧芝指出，衛福部早在2017年就於部內成立任務編組性質少子女化辦公室，跨司署共同研議相關政策，隔年中央政府進一步拉高層級，在行政院主導下，提出少子女化對策計畫，跨部會合作、推動各項生育支持政策，該計畫至2025年止，針對家庭不同階段不同需求，積極辦理各項教保服務、友善職場、育兒家庭支持及相關配套措施。李慧芝表示，目前行政院已核定於2026年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，進一步對焦生育家庭各類需求與問題，降低國人生育成本，營造友善生育環境，另外因國家發展需要、回應社會期待，衛福部也將於2026年正成立兒童專責單位「兒少及家庭支持署」，以期能夠制定、落實更完善的兒少及家庭政策。李慧芝說，少子女化對策計畫2.0預計推出「好孕3方案」，包括擴大生育補助、試管嬰兒補助方案3.0及醫療性生育保存補助試辦，然而明年度中央政府總預算立法院至今遲遲未審，無論是擴大或新增的補助項目，都會面臨經費問題，影響廣大生育家庭權益甚鉅。