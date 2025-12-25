我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院今（25）日發新聞稿表示，立法院專供酒，在國會外交與重要交流場合中，代表著誠心、敬意與人和，此次適逢馬祖酒廠建廠70周年，首度與該廠合作，推出全新「立法院專供紀念酒」。以「國之北疆」的東引頂級陳年高粱酒為基底，融合獨特島嶼風情與傳統工藝，為本院專供酒系列再添嶄新篇章。立院表示，本次推出之立法院專供紀念酒，依循既有慣例，主要作為公務禮儀餽贈及國會交流場合之用，同時也規劃每年提供每位委員30箱（每箱6瓶）之購買額度，專供委員依需求選購。首批於聖誕節正式發表，元旦後開放委員預購，每位委員得優先購買1箱，後續再視整體量產情形辦理續購。立院表示，專供酒在國會交流場合，透過國內外貴賓品酌，不僅展現台灣釀造工藝與文化意涵上的深厚底蘊，也使與會賓客在回味酒香餘韻之際，進一步感受國會民意殿堂體現的涵融氣度與穩健風範。立院描述，本次新款專供酒以晶透玻璃為器，瓶底引人目光的海洋蔚藍，取意馬祖每年春夏之際的夜海奇景「藍眼淚」。當海洋湛藍與島嶼流光交織，象徵時間、海洋與島嶼風土對酒液的長年涵養。瓶頭整體設計則以我國國花—梅花為造型，其中的晶透流沙隨著角度緩緩流動，更顯雅致脫俗。瓶身整體設計莊重內斂，兼具文化意涵與典藏價值。如透過燈光映照與流動，瓶身彷彿映照出馬祖海域的粼粼波光，閃耀出海島台灣乘風破浪的希望。立院說，馬祖酒廠承襲70年釀酒底蘊，嚴選珍稀陳年酒液，遵循傳統純糧固態發酵與蒸餾工法，在東引島獨有花崗岩坑道中，承受海風、鹹霧與晝夜溫差洗禮，歷經十年以上靜置熟成。使酒液在漫長歲月中緩慢轉化、自然熟成，造就溫潤內斂、層次分明的酒體風格，充分體現陳年高粱「以歲月成就風味」的不凡價值。