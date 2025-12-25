我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Ozone拍給粉絲的珍藏證件照，走粗獷的運動風，是不一樣的新嘗試。佳辰（後排左)、哲言（後排右)、煥鈞（中間左）、祖安（中間右）、子翔（前排左）、文廷（前排右）。（圖／索尼音樂提供）

人氣男團Ozone即將迎來成軍後的重大轉折！官方正式宣布，從明（2026）年1月起，團員子翔、哲言、佳辰、煥鈞和祖安，共5人將陸續入伍服役，全團僅剩文廷確定免役。面對「獨留文廷」的暫時分離局面，為了與一路支持的 O.A.O.（粉絲名）好好道別，Ozone決定在入伍前夕，於2026年1月11日舉辦《Ozone我愛你們》簽唱會。這是他們入伍前最後合體的公開活動，把握最後足夠的時間共度溫馨時光。為了這次暫別，Ozone特別推出全新周邊商品珍藏證件照，以實體相紙記錄6人此刻的模樣。他們嘗試了運動服、迷彩時裝以及鮮少曝光的背心造型，大秀肩膀與手臂線條。平時不穿吊嘎的煥鈞害羞表示：「其實拍這套時一直都有些不自在。」祖安則笑說一開始抓不到感覺，後來嘗試裝可愛、搞怪，「覺得自己有點荒謬，沒想到成效很好。」哲言為了拍攝特地剪短頭髮，原想走乖巧路線，結果被煥鈞虧像偷吃糖果被抓到，哲言無奈笑說：「不管怎麼弄還是脫離不了痞帥風。」子翔也透露拍攝現場氣氛歡樂，成員們還會互相指定動作。提到過去的證件照，成員們紛紛自爆黑歷史。煥鈞看了舊照忍不住「欸額」一聲，直呼怎麼看怎麼怪，文廷則崩潰表示以前為了露出眉毛，「瀏海總是弄巧成拙，硬被撥成中分」。佳辰的經驗最爆笑，因為耳朵露不出來，攝影師竟在他耳後墊衛生紙硬撐開，「那張照片我看起來像個精靈！」祖安則是因為染淺髮拍證件照，後來染回黑髮出國時，過海關總是被盯著看很久。面對即將到來的軍旅生涯，子翔、哲言、佳辰、煥鈞和祖安都視為休息充電的機會。祖安表示：「盡早完成義務，才能更快全員回歸。」佳辰則許願能和子翔一起入伍當同學，體驗人生不同階段。文廷除了祝福成員平安健康，也承諾：「即使自己一個人的時候，我也會在心裡惦記著你們，這段時間我會把大家的份一起努力。」