日本人氣Coser兼寫真女星阿波南（阿波みなみ）日前在千葉縣舉辦握手暨簽名活動，卻出現「0人到場」的尷尬場面，活動只能無奈取消。而她本人在現場呆坐、努力擠出笑容的照片曝光後，讓不少網友鼻酸，相關貼文更在短時間內被瘋傳，反倒意外讓她爆紅，受到關注。
寫真女星阿波南簽名會0人到場！主辦單位無奈取消
阿波南近期推出新的寫真集，為配合宣傳，舉辦多場活動。她23日到千葉縣「Maruhan Mega City 八千代綠丘店」出席握手會，現場布置排隊紅龍、海報與大螢幕，原本預期粉絲會陸續報到，沒想到直至活動時間結束，依然沒有任何人現身，最終主辦方只好直接收場，取消簽名會。
「空場」照片引發熱議 阿波南反而爆紅
阿波南隨後在社群平台上向八千代綠丘店致歉，也附上現場照；只見偌大的空間只有她一人坐在前排位置，圍好的動線卻完全空著，氣氛十分冷清。貼文曝光後瞬間引發熱議，在X上吸引2300多萬人次查看、7.5萬人按愛心。
不少網友心疼直呼：「看了好難過」、「如果在附近一定去支持」，也有人認為這樣的大型動線安排，對於仍在累積曝光的寫真女星來說門檻太高，建議她之後可以調整規模、加強宣傳。另外，也有部分酸民質疑阿波南是否在刻意營造話題，想博取同情，兩派討論聲浪不斷。
阿波南有19萬粉絲追蹤 反省知名度不夠
今年29歲的阿波南以微肉感身材、Cosplay造型走紅，X有19萬粉絲追蹤，平時她在社群上也經常與粉絲互動。對於0人到場的情況，阿波南也在自己的貼文留言處回應，會把這次經驗當作提醒，繼續努力提升知名度。
資料來源：阿波南X
我是廣告 請繼續往下閱讀
阿波南近期推出新的寫真集，為配合宣傳，舉辦多場活動。她23日到千葉縣「Maruhan Mega City 八千代綠丘店」出席握手會，現場布置排隊紅龍、海報與大螢幕，原本預期粉絲會陸續報到，沒想到直至活動時間結束，依然沒有任何人現身，最終主辦方只好直接收場，取消簽名會。
阿波南隨後在社群平台上向八千代綠丘店致歉，也附上現場照；只見偌大的空間只有她一人坐在前排位置，圍好的動線卻完全空著，氣氛十分冷清。貼文曝光後瞬間引發熱議，在X上吸引2300多萬人次查看、7.5萬人按愛心。
不少網友心疼直呼：「看了好難過」、「如果在附近一定去支持」，也有人認為這樣的大型動線安排，對於仍在累積曝光的寫真女星來說門檻太高，建議她之後可以調整規模、加強宣傳。另外，也有部分酸民質疑阿波南是否在刻意營造話題，想博取同情，兩派討論聲浪不斷。
今年29歲的阿波南以微肉感身材、Cosplay造型走紅，X有19萬粉絲追蹤，平時她在社群上也經常與粉絲互動。對於0人到場的情況，阿波南也在自己的貼文留言處回應，會把這次經驗當作提醒，繼續努力提升知名度。
資料來源：阿波南X