南韓女團少女時代成員俞利（YURI）宣布將於2026年1月10日來台，在Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會，票價分成6480元、5480元、4380、3380元、愛心席1690元，已可至KKTIX購買。興奮的她也跟所有粉絲發出邀請並開心甜喊：「真的很期待，希望大家快來一起玩吧！」。
少女時代俞利《2026 YURI's 3rd FANMEETING TOUR<YURIVERSE> in Taipei》訂於2026年1月10日（六）於新莊宏匯廣場Zepp New Taipei舉辦，即日起可至KKTIX售票系統購票，或更多詳情請上主辦單位「星統寰宇」官方FB查詢。
📌俞利台北見面會資訊：
活動日期：2026年1月10日（六）18：00
活動場地：Zepp New Taipei
活動票價：6480、5480、4380、3380、愛心席1690（全場對號入座）
售票平台：KKTIX
粉絲福利：合照、簽名海報、簽名拍立得、官方海報、照片卡、專屬紙袋、紀念吊牌、Hi-Bye
俞利當YTR展現濟州島生活 生活回憶將分享台灣粉絲
俞利在今年搬離首爾移居濟州島，工作之餘享受自在的愜意生活，粉絲也讚她是「最美島民」之一，還表示要規劃抽空親自去濟州島。她也樂跟粉絲閒話家常，宛如好友般親暱，時常透過YouTube頻道體驗不同職業，例如濟州海女生活、到流浪狗收容所擔任志願服務者、騎馬奔馳、騎乘重機兜風等。
俞利也大方分享與少女時代成員相聚時的珍貴影片，以及在海外活動的側拍花絮，這些點滴都有機會在這次台北見面會上，讓俞利親自說給粉絲聽。
