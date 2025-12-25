冬季是草莓產季，但嬌貴的草莓該如何清洗才能確實洗掉附著在上面的農藥？無毒教母譚敦慈提醒，不少人習慣用鹽水清洗草莓，但這樣做可能適得其反，會讓農藥殘留滲入果實內部，清潔草莓最好的方式就是用「流動的清水」清洗。
草莓正值旺季，但許多民眾對如何正確清洗草莓感到困惑，洗得太用力容易傷了草莓，進而影響吃起來的口感及保存。有些人習慣使用鹽水或醋水浸泡清洗，譚敦慈卻表示：「洗蔬果千萬不要加鹽、小蘇打、醋，實驗證明會讓蔬果殘留農藥。」
此外，還有人會用蔬果清潔儀器超聲波、蔬果清潔劑等來清潔草莓，但譚敦慈直言：「目前研究去除蔬果上的農藥，最佳方法就是用水。」此外，她提醒，洗完之後一定要確實瀝乾再放冰箱，這樣放隔天才不會讓草莓爛掉，但也不建議放超過3天，會讓蒂頭容易長黴，建議還是吃多少買多少。
譚敦慈教草莓清洗步驟
步驟1：處理葉子
輕輕拔除草莓的葉子，但要保留蒂頭也就是葉子中間的莖，避免果實受損或吸入污染物。
步驟2：初步清洗
將草莓放入清水盆中輕輕沖洗，去除表面灰塵和雜質，然後撈起草莓。
步驟3：流動水清洗
再次換清水，將草莓放入水中，用竹筷粗細的流動清水沖洗約10分鐘，可用小盤子壓住草莓，確保其完全浸泡在水中。
步驟4：瀝乾
撈起草莓後，放置在濾水網上瀝乾水分，讓果實表面保持乾燥比較好保存。
步驟5：切蒂
草莓完全瀝乾後，再切除蒂頭食用。若有剩餘，記得放入冰箱冷藏保存。
資料來源：譚敦慈
