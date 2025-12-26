今日歷史回顧21年前，2004年聖誕節後的12月26日，07時58分53秒在印尼蘇門答臘島（Sumatra）西北方的海底斷層帶，發生規模超過9的印度洋大地震，引發最高達30公尺南亞大海嘯，震驚世人。中央氣象署表示：「威力大約是921大地震的100倍」；地震持續將近8分鐘半，切出長達1600公里的裂縫，重創斯里蘭卡、印度、泰國及非洲東部海岸等10多個國家、逾22萬人罹難。
2004年12月26日印度洋大地震！規模超過9 引發南亞大海嘯
21年前歷史上的今天，2004年聖誕節後的12月26日，上午07時58分53秒、根據台灣地質知識服務網紀錄，為台灣清晨8時58分55秒，位於北緯3.298度，東經95.779度，在印尼蘇門答臘島（Sumatra）西北方的海底斷層帶、約30公里之地殼深處，發生規模超過9的印度洋大地震。
地震因為印澳板塊與歐亞板塊互相擠壓，把海底地殼隱沒帶往下推，使得板塊間的交接處出現斷層破裂而形成。巨大的能量使得海底產生變形，海浪因而向上推高，快速往四處傳送，進而形成海嘯；釋放出相當於2萬3000顆廣島原子彈的能量，是亞洲有史以來最強烈的地震，也是21世紀最強地震。
南亞大海嘯最高達30公尺！重創10多個國家逾22萬人罹難
地震的能量速度，從震央到印度、斯里蘭卡大約花了2個小時，沖向岸邊所掀起的海浪高達10公尺至30公尺，不只襲擊東南亞，還橫跨整個印度洋，波及範圍遠至7000公里外的東非海岸、波斯灣阿曼，連馬爾地夫也受到影響。重創10多個國家，逾22萬人罹難。
根據《水土會刊》第三十八卷第二期「2011日本大海嘯之研究與省思」一文中提到，「在台灣部分，海嘯波大約於下5點32分抵達台灣，然而台灣所觀測到之海嘯波初達波僅12公分，而後續陸續有海嘯波抵達，高度大約在後壁湖、成功、烏石等處有50公分左右的波高。」
中央氣象署：印度洋大地震威力約是921大地震100倍
根據中央氣象署表示，印度洋大地震持續將近8分鐘半，切出長達1600公里的裂縫，「威力大約是921大地震的100倍」。當時1999年9月21日凌晨1點47分，台灣南投縣集集鎮發生芮氏規模達7.3地震、劇烈搖晃102秒；根據內政部消防署表示，總計造成2,415人死亡、29人失蹤、11,305人重傷。
而印度洋大地震時逢聖誕節，泰國普吉島為國際知名的度假勝地，有許多來自外國的旅客正在享受假期，在當下於浮潛、石灰洞探險、海邊遊玩時被巨浪吞噬。
當時，由於印度洋沿岸國家已超過百年沒有面對海嘯的經驗，也沒有海嘯預警系統、建立有效率的疏散和避難機制，造成了駭人的悲劇。此後，引發世人對海嘯的預警、成因及歷史海嘯的重視與討論。現在全球有1400個監測站，將海嘯形成的預警時間縮短為幾分鐘。
資料來源：中央氣象署、台灣地質知識服務網、水土會刊、內政部消防署
