▲I.O.I是2016年出道、2017年解散的限定女團，明年迎來成軍10週年。（圖／X@아이오아이(I.O.I)@ioi_official_）

南韓知名選秀節目《PRODUCE 101》第一季誕生的限定11人女團I.O.I，確定將在2026年合體，迎來出道10週年這個關鍵時刻。成員們近來陸續鬆口，直言「真的有在推動」，連演出場地都已經訂好，時間點還被暗示落在象徵出道起點的春天，消息一出，立刻讓粉絲期待破表、回憶湧現。近年來，不管是台灣還是韓國，都吹起老團合體風，台灣ENERGY、F4回歸掀起不少80、90年代學生回憶；這回I.O.I也確定合體迎接出道10週年，俞璉靜在廣播首度笑說：「本來是想真的偷偷準備，然後『鏘』一下登場的，結果忙內全昭彌已經先講了，所以很多人都知道了。」接著也透露：「確實會聚在一起，雖然細節不能說，但連演出場地都已經訂好了。」她還補充：「我們出道的時候正好是溫暖的春天，所以大家可以往那個時期去想。」俞璉靜也特別強調：「因為是10週年這麼有紀念意義的時刻，大家都抱著絕對不能隨便的心情在準備，成員們真的都非常努力。」請粉絲多多期待。在此之前，金世正也在近期受訪時提到合體的可能性，她表示：「雖然還沒有完全確定，但成員之間的意願真的很高。」也說因為是10週年，「想至少送給粉絲一份禮物，所以大家都在討論，能做到的事情就盡量去做」。I.O.I是2016年透過Mnet選秀節目《PRODUCE 101》第一季打造的企劃11人女團，由林娜榮、俞璉靜、康美娜、周潔瓊、鄭彩娟、全昭彌、金世正、金請夏、磪有情、金素慧、金度延組成，同年5月出道，推出《Whatta Man》、《Very Very Very》等多首熱門歌曲獲得極高人氣，並在2017年1月最後一場演唱會後正式結束團體活動。解散後，成員各奔東西，有的SOLO發片、有的專注拍戲，有的自組團體gu9udan、宇宙少女、Weki Meki等等，但I.O.I合體的話題始終沒有停過，2019年曾推動除全昭彌與俞璉靜之外的9人回歸，但最終因行程協調問題告吹。近期也傳出，以演員身分活躍中的康美娜，因為新作品拍攝與宣傳行程撞期，這次10週年企劃將不參與。